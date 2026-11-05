Xây dựng phim ký sự về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ. (Ảnh: Q.T)

Quyết định điều chỉnh nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu, chương trình chính luận tuyên truyền về 80 năm công tác người có công với cách mạng; hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình ghi công liệt sĩ. Đáng chú ý, bổ sung nhiệm vụ xây dựng sê-ri phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ: Quốc phòng; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện. Tập 1 dự tính phát sóng ngày 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị, triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo số liệu cập nhật đến ngày 3/11, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, đạt 59,94% mục tiêu đề ra.