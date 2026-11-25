Thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Dự lễ khởi công có Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Đại tá, BSCKII Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự án được triển khai theo chủ trương đầu tư của Bộ Quốc phòng và các quyết định phê duyệt của Tư lệnh Quân khu 9, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120. Công trình có quy mô 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 3.000 m², bố trí 40 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng.

Quang cảnh lễ khởi công.

Sau khi hoàn thành, Trung tâm sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và điều trị cho thương binh, bệnh binh thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn; đồng thời phục vụ đối tượng chính sách và Nhân dân trong khu vực.

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm có ý nghĩa quan trọng trong phát triển năng lực chuyên môn của Bệnh viện Quân y 120, góp phần hoàn thiện hệ thống khám, chữa bệnh chuyên sâu, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị sức khỏe tâm thần.

Đại tá, BSCKII Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho biết, Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển Bệnh viện Quân y 120 theo hướng chuyên sâu, hiện đại, khẳng định vai trò của bệnh viện tuyến cuối Quân khu trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và Nhân dân.