Người dân xã Đạ Tẻh 3 chung tay giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, tạo nên một vùng quê đáng sống

Từ những tuyến đường xanh

Những tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, hai bên trồng cây xanh, hoa và thường xuyên chăm sóc đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc tại xã Đạ Tẻh 3. Để có được diện mạo ấy là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Từ tháng 4/2026, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường. Đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân cùng tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa, trụ sở cơ quan và các tuyến đường liên thôn, liên xóm.

Hội viên phụ nữ xã Đạ Tẻh 3 tham gia trồng và chăm sóc những tuyến đường hoa

Phong trào tiếp tục được cụ thể hóa bằng những mô hình trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Nổi bật là mô hình Dân vận khéo trồng tuyến đường cau do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai từ tháng 8/2026. Cán bộ Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, ban công tác Mặt trận các thôn và người dân đã cùng trồng khoảng 800 cây cau ăn quả dọc hai bên tuyến đường dài 1.600 m, từ ngã ba thôn Quốc Oai đến thôn Hòa Bình.

Tiếp nối hoạt động, tháng 9/2026, Hội Nông dân xã phối hợp với thôn Hòa Bình tổ chức xây dựng tuyến đường mẫu dài 1.500 m. Cán bộ, hội viên và đông đảo người dân cùng trồng cây cau, hoa huỳnh anh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian nông thôn.

Mô hình dân vận khéo trồng tuyến đường cau do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh 3 triển khai từ tháng 8/2026

Nâng chất tiêu chí, hướng đến phát triển bền vững

Cùng với xây dựng cảnh quan, Đạ Tẻh 3 tập trung rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trong năm 2026, UBND xã đã đánh giá những tiêu chí đã đạt, chưa đạt và những tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững để đề ra giải pháp phù hợp. Ông Vũ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3 cho biết, đến nay, xã đã đạt 31/47 chỉ tiêu thành phần; dự kiến trong năm 2027 hoàn thành thêm 4/10 tiêu chí. Kết quả này là cơ sở để địa phương tiếp tục xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực và nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình thực hiện.

Mặt khác, công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân cũng được quan tâm. Theo kết quả điều tra cuối năm 2026, toàn xã còn 26 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,9%, gồm 4 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo, giảm 10 hộ so với đầu năm.

Các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã Đạ Tẻh 3 thường xuyên đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất. Một số công trình thiết yếu được triển khai như hệ thống điện chiếu sáng thôn Đạ Nhar với kinh phí 2,2 tỷ đồng; bê tông đường vào khu sản xuất thôn Con Ó với kinh phí 1,6 tỷ đồng. Đây là những công trình góp phần đáp ứng nhu cầu dân sinh, tạo thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế của người dân.

Năm 2026, tổng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã là hơn 14,3 tỷ đồng, đã giải ngân 4,97 tỷ đồng, đạt 34,74% kế hoạch. Riêng nguồn vốn đầu tư công thuộc các chương trình được giao 8,3 tỷ đồng, đến ngày 5/11/2026 đã giải ngân 4,788 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch vốn. Nguồn lực này tiếp tục được địa phương tập trung triển khai để hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Đây chính là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến những miền quê không chỉ khang trang về hạ tầng mà còn xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.