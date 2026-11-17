Nông thôn khởi sắc

Về xã Ninh Châu hôm nay, dễ dàng nhận thấy những đổi thay toàn diện trên từng đường làng, ngõ xóm. Từ khi triển khai phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn Quảng Xá như khoác lên mình tấm áo mới với hệ thống giao thông bê tông phẳng lì, ngợp bóng cây xanh và rực rỡ sắc hoa.

Các tuyến đường giao thông ở thôn Quảng Xá được đầu tư nâng cấp, cảnh quan xanh-sạch-đẹp - Ảnh: L.C

Bí thư Chi bộ thôn Quảng Xá Dương Trung Thoàn cho biết, toàn thôn có 498 hộ với 1.485 nhân khẩu. Trong quá trình xây dựng NTM, thôn luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, tham gia đóng góp xây dựng NTM. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong thôn đã tích cực vận động Nhân dân đóng góp kinh phí mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa...

Đến nay, trên 95% đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm đã được bê tông hoặc cứng hóa; nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định; 100% các hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Cảnh quan đường làng, ngõ xóm được giữ gìn sáng-xanh-sạch-đẹp, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới.

Không riêng Quảng Xá, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Ninh Châu đã lan tỏa mạnh mẽ nhờ phát huy tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Giai đoạn 2021-2025, xã Ninh Châu đã 17/19 tiêu chí xây dựng NTM, đạt 11/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Toàn xã có 5 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm: Quảng Xá, Tân Định, Hiển Trung, Xuân Hải và Bình An.

Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng thiết yếu từng bước được đầu tư nâng cấp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hướng tới mục tiêu nông thôn mới hiện đại

Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu Trần Văn Lai cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng NTM tại Ninh Châu vẫn đối mặt với không ít thách thức. Một số tiêu chí đạt chuẩn chưa thực sự bền vững, nhất là môi trường, thu nhập và tổ chức sản xuất. Tiến độ thực hiện một số công trình hạ tầng còn chậm, nguồn lực huy động chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước và sức đóng góp của Nhân dân.

Theo lộ trình giai đoạn 2026-2030, xã Ninh Châu phấn đấu đạt chuẩn xã NTM vào năm 2029 và xã NTM hiện đại vào năm 2030. Rà soát theo bộ tiêu chí mới, xã hiện đạt 2/10 tiêu chí và 21/47 tiêu chí thành phần.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Ninh Châu - Ảnh: L.C

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu Trần Văn Lai, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2026 là đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. Quy hoạch này được thiết kế theo hướng tích hợp đa mục tiêu gắn kết phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế biển, thương mại-dịch vụ với hệ thống hạ tầng khu dân cư đồng bộ, đáp ứng quy mô địa giới hành chính mới.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ chủ động tranh thủ tối đa nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh và nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn lực đối ứng bền vững, ưu tiên đầu tư dứt điểm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tránh tình trạng đầu tư dàn trải.

Trên mặt trận phát triển kinh tế, xã tập trung quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh ứng dụng công nghệ cao nhằm khắc phục triệt để tình trạng sản xuất manh mún. Địa phương tiếp tục hỗ trợ và nhân rộng các mô hình kinh tế có giá trị cao, như: Nuôi chồn hương, hươu sao, ốc bươu đen, ốc hương ven biển hay mô hình trồng sen kết hợp du lịch sinh thái. Đồng thời, chuỗi liên kết giá trị theo mô hình “4 nhà” sẽ được thắt chặt, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm hạt nhân dẫn dắt. Xã cũng đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi số hóa, chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Song song đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đổi mới theo hướng sát thực tế, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động tại chỗ, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh như dịch vụ du lịch biển và nuôi trồng thủy sản.

Cùng với phát triển kinh tế, Ninh Châu chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống trường học, trạm y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nhân rộng các khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách cũng được triển khai đồng bộ nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thôn.

Xã Ninh Châu chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế biển, thương mại-dịch vụ-Ảnh: P.V

Để giữ gìn tiêu chí môi trường và cảnh quan, xã vận động Nhân dân duy trì nền nếp phân loại rác thải tại nguồn, thí điểm mô hình bể lắng lọc nước thải sinh hoạt hộ gia đình; đẩy mạnh phong trào trồng hoa, cây xanh và lắp đặt thiết bị vui chơi công cộng tại các nhà văn hóa thôn.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự được xác định là điểm nhấn đột phá. Xã phát huy tối đa vai trò nòng cốt của các tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quyết tâm xây dựng thành công các mô hình “Thôn thông minh”. Nhằm nâng cao năng lực quản lý bằng công nghệ cao, Ninh Châu sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp ngân sách để đầu tư, lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh tại các nút giao thông trọng điểm và khu vực phức tạp, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, xã Ninh Châu đang từng bước tháo gỡ khó khăn, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM bền vững và hiện đại.