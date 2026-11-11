Xây dựng nông thôn mới thực chất, hiệu quả

Hạ tầng nông thôn mới xã Tân An được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại.

Tính đến nay, toàn tỉnh đạt 256 tiêu chí/117 xã; trung bình đạt 2,19 tiêu chí/xã. Trong đó, 1 xã đạt 9 tiêu chí, 1 xã đạt 8 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí, 10 xã đạt 4 tiêu chí, 22 xã đạt 3 tiêu chí, 39 xã đạt 2 tiêu chí, 30 xã đạt 1 tiêu chí. Dự kiến đến 31-12, số tiêu chí nông thôn mới bình quân chung toàn tỉnh đạt 3 tiêu chí/xã.

Đồng chí Đỗ Tấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết: Trong giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh sẽ tập trung thực hiện xây dựng mới các xã nông thôn mới trên cơ sở các xã theo phân nhóm 1, nhóm 2 và các xã đã được công nhận đạt chuẩn của giai đoạn trước. Riêng năm 2026, tỉnh tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo các Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030; phấn đấu nâng số tiêu chí nông thôn mới bình quân chung toàn tỉnh lên trên 3 tiêu chí/xã.

Những ngày này trở lại xã Kim Bình, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều đổi mới. Những tuyến đường liên thôn được mở rộng, bê tông hóa sạch, đẹp. Hai bên đường là hàng cây xanh, đường hoa được người dân chăm sóc thường xuyên. Nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được kiên cố, khang trang. Không gian làng quê có nét hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự yên bình vốn có. Điều đáng quý ở Kim Bình không chỉ là sự thay đổi về hình thức mà là sự chuyển biến trong tư duy của người dân.

Từ chỗ chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng cơ giới hóa và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình kinh tế tổng hợp, trang trại, gia trại, tổ hợp tác được hình thành, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Năm 2021, chị Phạm Thị Nguyệt, thôn Quang Hải, xã Kim Bình xây dựng thương hiệu ốc treo gác bếp, với mong muốn mang món ốc dân dã của miền quê đến với nhiều người tiêu dùng và xây dựng chuỗi liên kết phát triển kinh tế. Đến nay, sau 5 năm đưa ra thị trường, sản phẩm ốc treo gác bếp của chị Nguyệt đã có mặt tại các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn các phường trung tâm trong tỉnh và các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên… với giá khoảng 230.000 đến 250.000 đồng/kg, cao gấp 3 đến 4 lần so với ốc nhồi bình thường, mỗi năm trừ chi phí cho gia đình chị thu lãi gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, chị Nguyệt còn liên kết khoảng 100 người tham gia sản xuất, cung ứng các sản phẩm ốc thịt và trứng ốc ra thị trường trên địa bàn các xã thuộc huyện Chiêm Hóa cũ và ngoài tỉnh như Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình…

Là xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, Cán Tỷ đang từng bước chuyển mình trong xây dựng NTM. Đồng chí Viên Quang Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ cho biết: Thực hiện các tiêu chí NTM, xã tập trung phát huy nội lực người dân, gắn xây dựng hạ tầng với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2025, xã triển khai mô hình trồng thử nghiệm 4 ha cây na, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Cùng với các mô hình sản xuất, 6 sản phẩm của Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ đã được công nhận OCOP 3 sao và 4 sao, xã tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo đồng chí Đỗ Tấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Để chương trình đi vào chiều sâu, các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời kiện toàn bộ máy chỉ đạo, nâng cao năng lực quản lý, giám sát, đánh giá chương trình và huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới.

Xây dựng NTM ở các địa phương trong tỉnh đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và yêu cầu cao hơn. Kế thừa những thành quả đã được tạo dựng trong nhiều năm qua, cùng sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các địa phương hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM đi vào thực chất, hiệu quả trên chặng đường mới.

Bài, ảnh: Bảo Linh