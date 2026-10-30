Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững

Xã Phú Nghĩa tổ chức livestream quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề. (Ảnh: KIM THOA)

Theo Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đã đặt “Phát triển kinh tế nông thôn” thành 1 trong 10 nhóm tiêu chí.

Nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nhân dân là một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình.

Tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đang được quan tâm nhằm từng bước khắc phục những hạn chế của phương thức canh tác truyền thống, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Ứng dụng drone trong sản xuất lúa vụ mùa năm 2026. (Ảnh: XÃ KIỀU PHÚ)

Trên địa bàn xã đã triển khai mô hình 10ha ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất lúa vụ mùa năm 2026. Tuy gặp những bất lợi do thời tiết trong quá trình sinh trưởng, nhưng diện tích lúa trong mô hình vẫn phát triển tương đối đồng đều, năng suất đạt mức khả quan. Trong đó, giống Đài thơm có năng suất đạt khoảng 200 kg/sào, giống Nếp 9603 đạt hơn 200 kg/sào.

Điểm đáng chú ý của mô hình là việc ứng dụng công nghệ vào các khâu sản xuất, trong đó có gieo sạ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Việc sử dụng drone góp phần hỗ trợ cơ giới hóa, giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công. Bên cạnh đó, mô hình còn giúp người dân tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới, từng bước thay đổi tư duy sản xuất.

Từ mô hình này, xã Kiều Phú hướng tới xây dựng quy trình sản xuất lúa đồng bộ hơn, kết hợp cơ giới hóa với liên kết tiêu thụ. Nếu được hoàn thiện và áp dụng phù hợp, phương thức sản xuất mới có thể góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả canh tác và giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích, qua đó tạo nền tảng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Trong 9 tháng năm 2026, sản xuất nông nghiệp tại xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội phát triển ổn định, tập trung theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát huy thế mạnh của từng vùng. Cơ cấu giống lúa tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ lệ giống lúa có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Hiệu quả từ các mô hình sản xuất như bưởi Diễn hữu cơ đã góp phần khẳng định hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Hà Nội đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng nông thôn mới Thủ đô. (Ảnh: THIỆN TÂM)

Bên cạnh nông nghiệp, nghề mây tre đan tiếp tục tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Việc duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ mà còn tạo điều kiện để người dân nâng cao đời sống, phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo tồn giá trị truyền thống.

Cùng với phát triển sản xuất, nguồn lực đầu tư được tập trung vào các công trình giao thông, trường học, hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa và các dự án phục vụ dân sinh. Việc triển khai các dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng mà còn tạo điều kiện kết nối các khu vực sản xuất, làng nghề, khu dân cư và các trung tâm kinh tế, tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới hiện đại

Song song với ứng dụng công nghệ trong sản xuất, xã Kiều Phú chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Đây là hướng triển khai nhằm mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng thời phát huy tiềm năng của sản phẩm làng nghề trong phát triển kinh tế nông thôn.

Livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP. (Ảnh: XÃ KIỀU PHÚ)

Thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên hệ thống chính trị, thời gian qua Ủy ban nhân dân xã Kiều Phú đã tổ chức nhiều chương trình livestream quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Đối với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm địa phương không chỉ dừng ở việc duy trì hoạt động sản xuất mà còn cần chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và tìm kiếm đầu ra ổn định. Vì vậy, việc kết hợp quảng bá trên nền tảng số với nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết giữa các cơ sở sản xuất và đơn vị phân phối sẽ góp phần phát huy giá trị hàng hóa, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Với việc gắn đổi mới sản xuất với mở rộng thị trường, xã Kiều Phú từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, làng nghề và sản phẩm OCOP, tạo thêm động lực nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, kinh tế nông thôn phát triển và đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Tại xã Phú Nghĩa, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao giá trị hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Đáng chú ý, việc kết hợp giữa sản xuất, phát triển làng nghề, chương trình OCOP và chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho nông dân. Hoạt động này góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, đưa hàng hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức kinh doanh trong môi trường số.

Mô hình trang trại trồng bưởi Diễn, bưởi chum cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: HỘI NÔNG DÂN XÃ PHÚ NGHĨA)

Trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số không chỉ góp phần mở rộng thị trường cho nông sản và sản phẩm làng nghề mà còn tạo điều kiện đổi mới phương thức quản lý, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân.

Thời gian tới, cán bộ xã Phú Nghĩa tiếp tục hướng dẫn bà con sử dụng VNeID, iHanoi, chữ ký số cá nhân, thanh toán điện tử; hỗ trợ đưa nông sản, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Phú Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã; thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất nông sản an toàn. Qua đó, khuyến khích nông dân đổi mới tư duy sản xuất, tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, hướng tới phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả, bền vững.