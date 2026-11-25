Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Xuân Nguyễn Thị Mến cho biết, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, từng bước chuyển dịch theo hướng xanh, sinh thái, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của thành phố Hà Nội và yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thay vì sản xuất theo phương thức truyền thống, nhiều hộ nông dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình rau an toàn, hoa, cây cảnh, từng bước nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Các sản phẩm nông nghiệp của Hội nông dân xã Yên Xuân giới thiệu đến đại biểu. Ảnh: TTTĐT xã Yên Xuân

Đồng hành với quá trình chuyển đổi đó, Hội Nông dân xã chú trọng hỗ trợ hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và thay đổi tư duy sản xuất. Hội phối hợp với các hợp tác xã tổ chức hàng chục lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; kỹ thuật canh tác thông minh, tiết giảm chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ số trong theo dõi sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản, thu hút hơn 3.000 lượt hội viên tham gia. Cùng với đó, các chuyến tham quan, học tập mô hình liên kết sản xuất hiệu quả đã tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hội viên tiếp cận phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Sự chuyển biến trong nhận thức và phương thức sản xuất được thể hiện qua những mô hình cụ thể. Tại thôn 5, chị Triệu Thị Thư là một trong những hộ mạnh dạn phát triển nghề trồng hoa theo hướng an toàn. Bắt đầu từ năm 2010 với diện tích 3 sào, sau khi tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ do Hội Nông dân xã hỗ trợ, chị tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô sản xuất lên hơn 1 mẫu.

Hiện gia đình chị trồng các loại hoa cúc, hồng, lay ơn, kết hợp cây đu đủ, kiệu. Để khai thác hiệu quả diện tích đất, khi không có hoa, chị chủ động luân canh, mỗi năm trồng thêm 3 vụ ngô và bí lấy ngọn. Các loại cây trồng được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân gà ủ hoai mục; nguồn nước tưới lấy từ đập Đình, đập Dân Lập và giếng khoan. Nhờ duy trì chất lượng sản phẩm, hoa được thương lái đến tận vườn thu mua, rau bí và ngô tiêu thụ tại chợ. Mô hình mang lại doanh thu gần 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập từ 250.000 - 400.000 đồng/người/ngày.

Không chỉ phát triển cây hoa, một số hộ nông dân cũng lựa chọn phương thức canh tác hữu cơ, đa dạng hóa cây trồng để duy trì nguồn thu. Gia đình ông Quách Hữu Chất ở thôn 4 hiện sản xuất trên diện tích hơn 6 sào, bố trí luân phiên các vụ ngô xuân hè, ngô thu lấy hạt và ngô đông lấy bắp; đồng thời trồng thêm rau lang, rau cải, rau muống. Cách tổ chức sản xuất theo mùa vụ giúp gia đình tận dụng diện tích đất, đa dạng sản phẩm và tạo nguồn thu nhập ổn định.

Bên cạnh những cây trồng quen thuộc, một số hộ đã mạnh dạn tìm hướng đi mới, khai thác lợi thế đất đồi và điều kiện tự nhiên của địa phương. Cuối năm 2023, anh Đinh Văn Nguyên ở thôn Viên Nam bắt đầu trồng trà hoa vàng trên diện tích hơn 1ha tại khu đồi Mu. Với hơn 1.000 cây, lấy giống từ Vườn quốc gia Cúc Phương, mô hình được chăm sóc theo hướng hữu cơ. Hiện cây sinh trưởng, phát triển tốt; sau 3 năm dự kiến cho thu hoạch hoa, lá, mở ra triển vọng nâng cao hiệu quả kinh tế.

Từ những mô hình cụ thể, có thể thấy nông nghiệp Yên Xuân đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất đơn thuần sang chú trọng chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế. Hiện nhiều hộ hội viên nông dân Yên Xuân tập trung phát triển rau an toàn, cây ăn quả, chăn nuôi an toàn sinh học, từng bước xây dựng uy tín với khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Giá trị kinh tế từ các mô hình tăng từ 10% đến 20%, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Để những kết quả này trở thành nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Thị Mến cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục tư vấn, hỗ trợ hội viên lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, thị trường và khả năng đầu tư; tập trung phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, hội vận động hội viên thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước. Việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc và quảng bá nông sản trên các sàn thương mại điện tử, kênh phân phối hiện đại cũng được chú trọng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Yên Xuân xác định bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, góp phần củng cố khối đoàn kết cộng đồng và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Xã Yên Xuân ra mắt mô hình Tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa thôn Tiến Xuân 2. Ảnh: TTTĐT xã Yên Xuân

Thời gian qua, xã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ văn hóa Mường, trong đó đầu tư hơn 200 triệu đồng để thành lập và duy trì 29 đội cồng chiêng. Các lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, điệu múa cồng chiêng được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia. Các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật dân gian trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống.

Cùng với đó, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư. Giai đoạn 2020 - 2025, địa phương đã xây mới 4 nhà văn hóa, cải tạo, sửa chữa 9 nhà văn hóa; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy ước, hương ước làng văn hóa. Những nhà văn hóa khang trang tạo điều kiện thuận lợi để người dân tổ chức sinh hoạt cộng đồng, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để đồng bào Mường phát huy năng lực sáng tạo, gìn giữ tiếng nói, trang phục và phong tục, tập quán truyền thống. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn 2 Yên Bình Lê Thị Thư chia sẻ: "Với sự quan tâm của chính quyền, bà con Mường chúng tôi có điều kiện thuận lợi để duy trì hoạt động văn hóa truyền thống. Đặc biệt, việc có nhà văn hóa mới cùng sự hỗ trợ trang thiết bị giúp sinh hoạt cồng chiêng, dân ca được duy trì, phát triển mạnh mẽ hơn. Văn hóa chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, là niềm tự hào của chúng tôi".

Có thể thấy, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường tại Yên Xuân không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn tạo điểm tựa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những giá trị văn hóa đặc sắc, nếu được gìn giữ và khai thác phù hợp, sẽ trở thành nguồn lực thúc đẩy du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh địa phương và mở ra cơ hội phát triển kinh tế.

Từ phát triển nông nghiệp xanh, an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm đến gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, Yên Xuân đang từng bước tạo dựng mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô vì thế không chỉ là nâng cấp hạ tầng, tăng thu nhập, mà còn là bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa làm nên bản sắc địa phương. Đây chính là nền tảng để Yên Xuân phát triển hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa Mường, hướng tới tương lai bền vững.

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