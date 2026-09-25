Xây dựng nông thôn mới ở TP. Hà Nội: Vân Đình tăng tốc hoàn thiện các tiêu chí

Kết quả 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy một số nhóm tiêu chí đã đạt, nhiều chỉ tiêu có chuyển biến tích cực; song để đạt mục tiêu được thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM, địa phương cần tiếp tục tăng tốc, nhất là đối với hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, văn hóa - xã hội, môi trường và chuyển đổi số.

Rà từng tiêu chí, nhận diện rõ phần việc còn thiếu

Ngay từ đầu giai đoạn 2026 - 2030, xã Vân Đình đã chủ động triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo Chương trình tập trung chỉ đạo UBND xã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện; đồng thời giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị trên địa bàn triển khai nhiệm vụ, rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026 - 2030.

UBND xã Vân Đình vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Đình Thủy

Kết quả rà soát đến tháng 9.2026 cho thấy, tiêu chí đào tạo nguồn nhân lực nông thôn và tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị, hành chính công được đánh giá đạt. Đối với các nhóm tiêu chí còn lại, mức độ hoàn thành khác nhau: hạ tầng kinh tế - xã hội đạt 5/6 chỉ tiêu; phát triển kinh tế nông thôn đạt 5/10 chỉ tiêu; văn hóa, giáo dục, y tế đạt 1/4 chỉ tiêu; giảm nghèo và an sinh xã hội đạt 4/7 chỉ tiêu; khoa học công nghệ và chuyển đổi số đạt 3/4 chỉ tiêu; môi trường và cảnh quan nông thôn đạt 3/5 chỉ tiêu; tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng đạt 2/4 chỉ tiêu.

Những con số này cho thấy Vân Đình đã có nền tảng để tiếp tục triển khai Chương trình, nhưng khối lượng công việc phía trước vẫn còn đáng kể. Điều quan trọng là xã đã chỉ rõ được những “khoảng trống” cần tập trung nguồn lực, thay vì triển khai dàn trải.

Qua rà soát, những nội dung chưa đạt tập trung vào quy hoạch; hạ tầng thương mại nông thôn; vùng nguyên liệu và tổ chức sản xuất; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; an toàn thực phẩm; xây dựng mô hình thôn thông minh; thu gom, xử lý chất thải và nước thải; tiếp cận pháp luật và hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn.

Đời sống người dân nông thôn trên địa bàn xã Vân Đình ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Đình Thủy

Từ thực tế đó, tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm của xã Vân Đình vừa qua, các đại biểu đã đề nghị tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng; đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống nước sạch sinh hoạt và đường điện phục vụ giao thông nông thôn; tu bổ, sửa chữa các di tích lịch sử đã xuống cấp; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn và bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa; hoàn thiện hệ thống camera an ninh.

Việc rà soát kỹ từng chỉ tiêu càng có ý nghĩa khi Hà Nội vừa bước vào giai đoạn xây dựng NTM với Bộ tiêu chí mới gồm 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu, bao quát từ quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế đến nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chuyển đổi số, môi trường và hệ thống chính trị. Không chỉ đặt ra yêu cầu hoàn thiện về hạ tầng, Bộ tiêu chí mới còn chú trọng hơn đến chất lượng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong bối cảnh đó, xây dựng NTM ở Vân Đình không đơn thuần là hoàn thành những chỉ tiêu còn thiếu. Yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh tiến độ nhưng đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, để từng công trình, từng mô hình sau đầu tư thực sự phục vụ sản xuất, đời sống và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để tăng tốc về đích

Xác định khối lượng công việc còn lại, Chủ tịch UBND xã Vân Đình Nguyễn Ngọc Điệp yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và chủ động phối hợp, hướng tới mục tiêu được thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Phong trào “Vân Đình nở hoa” góp phần nâng cao cảnh quan môi trường và chất lượng không gian sống tại địa phương. Ảnh: Đình Thủy

Trong đó, Phòng Kinh tế tiếp tục thực hiện vai trò cơ quan thường trực, hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí, theo dõi tiến độ, tham mưu tháo gỡ khó khăn và đề xuất ưu tiên nguồn lực. Các hợp tác xã cũng cần được hướng dẫn cơ cấu lại để hoạt động hiệu quả hơn, góp phần hoàn thiện các nội dung về phát triển kinh tế nông thôn.

Phòng Văn hóa- Xã hội tập trung thực hiện các tiêu chí liên quan đến văn hóa, giáo dục, thông tin, chuyển đổi số, an toàn thực phẩm; xây dựng thôn thông minh Thanh Dương, hoàn thành trước tháng 9/2027; đồng thời phấn đấu tối thiểu 80% trường học đạt chuẩn mức độ 1.

Đối với các dự án đầu tư công, yêu cầu được đặt ra là rà soát toàn bộ danh mục từng dự án, xác định rõ tại từng thôn còn thiếu hạng mục nào để có phương án cụ thể. Những dự án đã được phê duyệt nhưng chưa bố trí vốn cần được ưu tiên xem xét; những dự án đã được đầu tư cũng phải rà soát, điều chỉnh khi cần thiết để vừa đáp ứng tiêu chí nông thôn mới, vừa tránh lãng phí nguồn lực.

Sự vào cuộc tích cực của cán bộ, Đảng viên, Nhân dân xã Vân Đình là động lực thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới triển khai quyết liệt và mạnh mẽ. Ảnh: Đình Thủy

Riêng đối với hệ thống bảo đảm an ninh, Công an xã được giao tham mưu khảo sát khu vực trung tâm điều khiển camera giám sát; hệ thống camera AI dự kiến được lắp đặt tại 43 điểm trên địa bàn. Các thiết chế nhà văn hóa thôn cũng được yêu cầu rà soát, lập dự toán để đề xuất thành phố hỗ trợ trang bị, bảo đảm điều kiện tổ chức hoạt động.

Một trong những yêu cầu quan trọng khác là phát huy vai trò chủ thể của người dân. MTTQ và các đoàn thể được giao tăng cường vận động, giám sát; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn chủ động rà soát tiêu chí, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phải được báo cáo kịp thời để tháo gỡ, không để ảnh hưởng tới tiến độ chung.

Cách làm này cũng phù hợp với yêu cầu của Hà Nội trong giai đoạn 2026 - 2030 khi trách nhiệm tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí được phân định cụ thể. UBND các xã phải chủ động rà soát mức độ đạt của từng tiêu chí, chỉ tiêu, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với lộ trình của thành phố; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai trên địa bàn.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% số xã đạt chuẩn NTM và 20% số xã đạt chuẩn NTM hiện đại; riêng năm 2026 dự kiến hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 3 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn mới. Điều đó cho thấy xây dựng NTM đang bước sang một chặng đường với yêu cầu ngày càng cao, không chỉ hướng tới “đạt chuẩn” mà còn phải nâng chất lượng phát triển nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Với Vân Đình, kết quả rà soát 9 tháng đầu năm đã giúp địa phương xác định khá rõ những việc đã làm được và những phần việc phải tiếp tục hoàn thiện. Từ rà soát sang hành động, từ xác định chỉ tiêu chưa đạt đến phân công cụ thể trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực sẽ là yếu tố quyết định tốc độ thực hiện trong thời gian tới. Khi Bộ tiêu chí mới đã xác lập những chuẩn mực rõ ràng cho chặng đường 2026 - 2030, việc tăng tốc ngay từ những tháng đầu của giai đoạn sẽ tạo nền tảng quan trọng để Vân Đình từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM theo đúng lộ trình đề ra.

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