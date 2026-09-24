Xây dựng Nông thôn mới ở TP. Hà Nội Phát huy sức dân, kiến tạo diện mạo nông thôn mới

Đô thị, vườn hoa được chỉnh trang sạch đẹp (Ảnh: TTTĐT xã Thanh Trì)

Phát huy sức dân trong xây dựng quê hương

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân TP. Hà Nội và Đảng ủy xã Thanh Trì, cùng sự phối hợp của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Nông dân xã tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, công tác huy động nguồn lực trong nhân dân được xác định là một trong những điểm sáng. Cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, đóng góp công sức, tiền của, đất đai để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng.

Toàn xã đã vận động nhân dân hiến 3.874m² đất, xã hội hóa hơn 200,217 tỷ đồng và đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động. Những con số này cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận khi người dân thực sự được xác định là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiều hộ dân đã tự nguyện hy sinh lợi ích riêng để phục vụ lợi ích chung. Người dân thôn Tự Khoát hiến 300m² đất; Nhân dân thôn 1 Vạn Phúc hiến 176m² đất để mở đường. Đặc biệt, hơn 310 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, di dời bãi vật liệu, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường gom dọc sông Tô Lịch.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, nhiều tuyến đường, công trình hạ tầng được đầu tư, mở rộng; cảnh quan nông thôn từng bước được chỉnh trang, tạo diện mạo ngày càng khang trang, đồng bộ và hiện đại.

Không chỉ đóng góp đất đai, kinh phí và ngày công, người dân Thanh Trì còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan và xây dựng đời sống văn hóa.

Thanh niên tình nguyện xã Thanh Trì với phong trào “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Ảnh: TTTĐT xã Thanh Trì

Trong ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, đoàn viên, thanh niên và giáo viên trẻ trên địa bàn xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên trường học; lau dọn phòng học, hệ thống chiếu sáng, trang thiết bị dạy học, tay vịn cầu thang; sắp xếp kệ sách, đồ dùng mầm non; nhổ cỏ, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

Các đoàn viên, thanh niên cũng tích cực treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên các tuyến đường và trong khuôn viên trường học; trang trí khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Đáng chú ý, tại các trường mầm non, trẻ em được tham gia những hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi như dán bản đồ Việt Nam, mặc áo cờ đỏ sao vàng. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc cho các em ngay từ những năm tháng đầu đời.

Những hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa các tầng lớp Nhân dân trong quá trình xây dựng quê hương.

Thanh niên xã Thanh Trì có nhiều hoạt động thiết thực. Ảnh: TTTĐT xã Thanh Trì

Nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện đời sống nông dân

Song song với đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế nông nghiệp tiếp tục được quan tâm. Dù diện tích sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm do quá trình đô thị hóa, xã Thanh Trì từng bước chuyển hướng sản xuất theo chiều sâu, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa những giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Thông qua các phong trào, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong sản xuất và đời sống tiếp tục được phát huy. Nhiều hộ nông dân mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Từ nguồn lực Nhà nước kết hợp với sức dân, xã Thanh Trì đã từng bước hoàn thiện nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông nông thôn, giao thông và thủy lợi nội đồng, điện chiếu sáng, nước sạch, trường học, chợ, các thiết chế văn hóa...

Cùng với đó, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động hơn 800 lượt cán bộ, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các phong trào xây dựng quê hương.

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại Thanh Trì cho thấy, khi người dân được phát huy vai trò chủ thể, sức mạnh cộng đồng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển. Từ những mét vuông đất được hiến, những khoản kinh phí xã hội hóa, hàng chục nghìn ngày công lao động đến những hành động nhỏ trong giữ gìn môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương.

Đây cũng là nền tảng để xã Thanh Trì tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương trở thành một phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội)