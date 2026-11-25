Khơi dậy sức dân, đổi thay diện mạo làng quê

Thực tiễn tại nhiều địa phương của Hà Nội, khi chủ trương đúng đắn nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, những khó khăn về nguồn lực, hạ tầng từng bước được tháo gỡ. Nhiều công trình, phần việc phục vụ cộng đồng được triển khai từ chính sự tự nguyện đóng góp của người dân.

Tại xóm Cúc, thôn Vô Khuy, xã Bất Bạt, những tuyến đường liên thôn trước đây nhỏ hẹp, gập ghềnh, có đoạn chỉ rộng từ 1 - 2m, nay đã được mở rộng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương. Đằng sau sự đổi thay ấy là những câu chuyện thấm đượm tình làng nghĩa xóm, trách nhiệm của mỗi gia đình đối với cộng đồng.

Các hộ dân tại xã Phúc Thọ tháo dỡ công trình, hiến đất để mở rộng ngõ xóm. Ảnh: Nguyễn Mai

Dù điều kiện kinh tế chưa mấy dư dả, vợ chồng anh Đặng Xuân Sơn và chị Lê Thị Hạnh vẫn tự nguyện hiến 200m² đất ở và 200m² đất vườn để mở đường. Trên diện tích đất ấy còn có 30 cây mít, 40 cây bưởi và 120 bụi chuối đang kỳ thu hoạch, là nguồn thu nhập của gia đình.

“Đất đai, cây trái tiếc thì tiếc thật nhưng đường sá rộng rãi thì cả xóm cùng được hưởng lợi, con cháu đi học thuận tiện, bà con giao thương dễ dàng. Mất đi chút tài sản riêng mà đổi lại sự phát triển chung của quê hương thì vợ chồng tôi sẵn sàng”, anh Đặng Xuân Sơn chia sẻ.

Cũng với tinh thần ấy, chị Lê Thị Giang đã tháo dỡ 80m tường rào, chặt bỏ hàng mít cổ thụ để nhường 80m² đất thổ cư. Nhiều hộ dân khác, dù cuộc sống còn không ít khó khăn, vẫn tự nguyện hiến hàng chục, hàng trăm mét vuông đất. Nhờ sự đồng thuận của Nhân dân, một đoạn đường cụt trước đây đã trở thành tuyến đường kết nối dài hơn 1,5km, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng trăm hộ dân.

Phong trào hiến đất mở đường cũng ghi nhận những kết quả tích cực tại xã Phúc Thọ. Riêng thôn Trạch Mỹ Lộc, từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026, có 44 hộ dân hiến 332m² đất, huy động 557 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thọ Lê Thị Kim Phương, từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, toàn xã có hơn 168 hộ hiến đất với tổng diện tích khoảng 1.638m² đất ở và đất nông nghiệp.

Không chỉ góp đất, góp kinh phí xây dựng hạ tầng, tinh thần đoàn kết còn được phát huy trong bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Tại thôn Điền Hòa Cát, xã Hát Môn, từ năm 2023, 350 thùng đựng rác đã được mua bằng nguồn kinh phí xã hội hóa để chuyển đến các hộ gia đình; những hộ khó khăn được hỗ trợ kinh phí mua thùng. Sau hợp nhất, với hơn 1.000 hộ dân, cùng với việc quan tâm đầu tư các công trình phúc lợi, thôn tiếp tục duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Trung thu năm 2026, thôn đã vận động đóng góp hơn 40 triệu đồng tổ chức chương trình vui chơi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Lê Thị Hạnh vui mừng, phấn khởi vì được góp sức xây dựng quê hương. Ảnh: Thanh Nga

Tại thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, cùng với phát triển kinh tế, người dân tích cực hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ các gia đình khó khăn và đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm 2026, thôn được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, 96% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% số hộ sử dụng nước sạch. Các tuyến đường tự quản được duy trì sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong khi đó, thôn Lai Xá, xã Hoài Đức - điểm sáng trong phát huy sức mạnh cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa. Người dân tích cực mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những giá trị văn hóa, lịch sử như di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, làng nghề nhiếp ảnh, Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá và Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên được gìn giữ, phát huy, mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, dịch vụ văn hóa, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Những kết quả trên cho thấy, giá trị của phong trào xây dựng NTM không chỉ được đo bằng những tuyến đường rộng hơn, những công trình khang trang hơn hay những chỉ tiêu đạt chuẩn, mà còn được thể hiện ở sự gắn kết cộng đồng, ý thức trách nhiệm và những chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP. Hà Nội có 382/382 xã đạt chuẩn NTM. Sau sắp xếp, thành phố có 126 xã, phường, trong đó 75 xã tiếp tục xây dựng NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2030, TP. Hà Nội phấn đấu có 80% số xã đạt chuẩn NTM và 20% số xã đạt chuẩn NTM hiện đại.

Chặng đường mới đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng hạ tầng, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh quy mô dân số, địa bàn và tiềm lực của các xã được mở rộng sau sắp xếp, việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa các cộng đồng dân cư càng có ý nghĩa quan trọng.

Quán triệt phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân làm chủ và hưởng lợi”, các địa phương đang phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân.

Người dân Hà Nội háo hức với các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Nguyễn Mai

Tại xã Bất Bạt, Đảng ủy xã đã thành lập Khối dân vận, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời duy trì các Tổ dân vận tại thôn để sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từ 98 mô hình “Dân vận khéo” năm 2025, đến năm 2026, toàn xã đã có 174 mô hình, gắn với các nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Trạch Mỹ Lộc, xã Phúc Thọ Đỗ Thị Oanh, muốn tạo được sự đồng thuận, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu; công tác vận động cần kiên trì, công khai, minh bạch để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể và lợi ích thiết thực của mình. Nhờ đó, ngay cả ở những nơi chưa có dự án thảm đường, người dân vẫn tự nguyện hiến đất, góp phần cải thiện giao thông, chỉnh trang khu dân cư.

Cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đang phát huy vai trò tập hợp Nhân dân thông qua những mô hình như “Ngõ xóm văn minh, đoàn kết”, “Thôn dân cư số”, “Lắng nghe dân nói”, “Nhân dân đoàn kết hiến đất mở rộng đường giao thông”. Các mô hình gắn với nhu cầu thực tế giúp người dân chủ động tham gia, đóng góp và giám sát những công việc chung.

Tại xã Kiều Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Thị Thu Trang cho biết: Mặt trận đã vận động Nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng hạ tầng đường làng, ngõ xóm; chung tay xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân dân; trao sổ tiết kiệm, xe máy cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn; tặng xe đạp, máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, quan tâm chăm lo người nghèo, các đối tượng yếu thế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, đoàn kết phải bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi khu dân cư; mỗi người cần thống nhất giữa lời nói và việc làm, chân thành, trách nhiệm, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ, trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận càng cần được phát huy, nhất là trong tập hợp, vận động Nhân dân, giữ vững ổn định và củng cố khối đại đoàn kết sau sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, chính sự đồng thuận, tinh thần tự quản và trách nhiệm của Nhân dân là nền tảng để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững.

Lấy Nhân dân làm chủ thể, lấy sự đồng thuận làm nền tảng, lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo, Hà Nội đang phát huy sức mạnh đại đoàn kết thành nguồn lực nội sinh cho xây dựng NTM. Qua đó, không chỉ tạo dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại mà còn gìn giữ chiều sâu văn hóa, vun đắp tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội)