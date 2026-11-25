Đổi mới tư duy xây dựng nông thôn mới (NTM)

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Ngày 11/12/2025, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 257/2025/QH15 về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó khoảng 10% đạt chuẩn NTM hiện đại; có 5 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2035, phấn đấu có khoảng 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 30% đạt chuẩn NTM hiện đại; có ít nhất 10 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ xã Than Uyên - Lai Châu thăm, kiểm tra các mô hình trồng cây vụ đông trên địa bàn. (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Than Uyên)

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nhấn mạnh, bước vào giai đoạn 2026-2030, Chương trình đứng trước một nấc thang phát triển mới với những mục tiêu cao hơn và yêu cầu toàn diện hơn. Không dừng lại ở việc xây dựng kết cấu hạ tầng thuần túy, Chương trình sẽ tập trung mạnh mẽ vào phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao toàn diện chất lượng môi trường sống, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng những miền quê thực sự đáng sống.

Theo ông Phương Đình Anh, bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều bài toán mới mang tính thời đại cho khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đó là các yêu cầu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản; bảo tồn giá trị văn hóa trong làn sóng đô thị hóa. Đặc biệt, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sâu rộng đòi hỏi phải đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực tổ chức và phát huy vai trò chủ thể tối thượng của người dân cùng cộng đồng.

Trước những đòi hỏi từ thực tiễn, Quốc hội và Chính phủ đặt kỳ vọng lớn với các chỉ tiêu định lượng then chốt đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ nghèo đa chiều toàn quốc duy trì mức giảm từ 1 - 1,5%/năm; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Hợp tác xã – mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn

Thực tế cho thấy, một trong những hạn chế của sản xuất nông nghiệp hiện nay là quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết và phụ thuộc nhiều vào thị trường tiêu thụ. Từng hộ nông dân khó có đủ nguồn lực để đầu tư công nghệ, xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hay đàm phán với doanh nghiệp. Vì vậy, liên kết thông qua hợp tác xã (HTX) là hướng đi cần thiết để nâng cao năng lực sản xuất và vị thế của người nông dân.

Thông qua HTX, các hộ thành viên có thể tổ chức sản xuất theo cùng quy trình, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, kiểm soát chất lượng và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. HTX cũng là đầu mối kết nối với doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, chế biến và tiêu thụ nông sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị ổn định thay cho phương thức sản xuất, kinh doanh riêng lẻ.

Không chỉ tổ chức sản xuất, HTX còn có vai trò thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn. Việc triển khai các nền tảng quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số sẽ giúp thành viên tiếp cận thị trường thuận lợi hơn, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đặc biệt, trong định hướng phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, HTX có khả năng tập hợp các hộ dân cùng thực hiện những quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, xử lý phụ phẩm nông nghiệp, tái sử dụng chất thải và tiết kiệm tài nguyên. Đây là những hoạt động khó triển khai đồng bộ nếu chỉ dựa vào từng hộ sản xuất riêng lẻ.

Bên cạnh đó, phát triển HTX còn mở ra cơ hội đa dạng hóa sinh kế thông qua sơ chế, chế biến nông sản, phát triển ngành nghề nông thôn và du lịch cộng đồng. Khi các khâu sau sản xuất được mở rộng, giá trị nông sản được nâng lên, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.

Đối với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, liên hiệp HTX và thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, chú trọng tư vấn, hỗ trợ HTX nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường.

Hoạt động hỗ trợ cần hướng vào những khó khăn thực tế của HTX, nhất là thiếu vốn đầu tư, hạn chế về cơ sở vật chất, năng lực quản lý và khả năng liên kết với doanh nghiệp. Việc kết nối HTX với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình OCOP, phát triển vùng nguyên liệu và các dự án hỗ trợ sản xuất sẽ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo điều kiện để HTX tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

Về phía các HTX, yêu cầu đặt ra là phải chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, lấy nhu cầu và lợi ích của thành viên làm nền tảng hoạt động. Mỗi HTX cần xác định rõ lợi thế sản phẩm, thị trường và phương án kinh doanh; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Giai đoạn 2026-2035 đòi hỏi xây dựng nông thôn mới phải đi vào chiều sâu, chú trọng chất lượng và hiệu quả bền vững. Trong đó, HTX cần phát huy vai trò chủ động trong tổ chức sản xuất, kết nối thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.