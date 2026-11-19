Sáng 19/11, tại Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số - Ảnh: CP

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng cho biết năm 2026, tỉnh dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành liên quan đến tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, tỉnh xác định 357 dự án có khó khăn, vướng mắc, trong đó 321 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Đến nay, 96 dự án đã được xử lý, 157 dự án có phương án giải quyết, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; 68 dự án đang được rà soát và 36 dự án cần sự hỗ trợ, giải quyết của Trung ương.

Tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ 150/158 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong năm đầu vận hành không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với bình quân cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tình trạng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao, với 2.299 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 1.332 doanh nghiệp giải thể. Tỉnh cần phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Phó Thủ tướng nêu rõ, những hạn chế này đòi hỏi tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao hơn, giải pháp cụ thể hơn và hành động quyết liệt hơn trong 2 tháng cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt và vượt mục tiêu đề ra - Ảnh: CP

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt và vượt mục tiêu đề ra. Rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong Quý IV để tập trung tháo gỡ và thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra của tỉnh.

Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; trên cơ sở đó, tỉnh xác định các cực tăng trưởng chủ yếu gồm: Khu kinh tế Ninh Cơ và kinh tế biển; khu vực Hoa Lư - Tràng An với kinh tế di sản, du lịch, văn hóa, dịch vụ chất lượng cao; khu vực Nam Định với công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế, dịch vụ; khu vực Phủ Lý - Nam Cao với công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ vùng; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với đô thị và hệ thống giao thông chiến lược.

Đồng thời, tỉnh tập trung xây dựng Chương trình phát triển đô thị, Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 gắn với lập Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2027.

Ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Trục dọc TD07 và cầu vượt sông Hồng kết nối tỉnh Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam - Nam Định (CT.11), giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm.

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