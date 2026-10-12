Xây dựng niềm tin pháp lý nuôi dưỡng khát vọng kinh doanh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu tại lễ tôn vinh tối 11/10/2026. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên.

Tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026, tối 11/10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: đồng hành với doanh nghiệp phải bắt đầu từ lắng nghe, tiếp đến là trách nhiệm giải quyết và theo đuổi cam kết đến cùng.

Thông điệp này đặt vấn đề niềm tin vào những việc cụ thể. Một hồ sơ được giải quyết đúng hạn giúp doanh nghiệp chủ động tiến độ; một vướng mắc được xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm giúp người đầu tư bớt phải chờ đợi. Với hoạt động kinh doanh, khả năng dự liệu thời gian và chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sử dụng vốn.

Trong cuộc trao đổi với báo chí vừa qua, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đã nhận định niềm tin doanh nghiệp đang phục hồi nhờ cải cách và chuyển đổi số. Ông kỳ vọng việc tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về vốn, đất đai, pháp lý sẽ tạo sức bật cho doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh ba điều kiện: Môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, có thể dự báo; thuận lợi hơn khi tiếp cận tín dụng, đất đai, công nghệ; nâng cao năng lực doanh nghiệp để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp và hiệp hội cũng cần chủ động góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW.

VCCI dự kiến tăng đối thoại, tiếp nhận phản ánh và phối hợp xử lý vướng mắc; hỗ trợ đào tạo quản trị, tư vấn pháp lý, chuyển đổi xanh và số. Với hộ kinh doanh, ông cho rằng việc khuyến khích chuyển thành doanh nghiệp cần tạo lợi ích thiết thực, giảm thủ tục và chi phí.

Môi trường pháp lý ổn định, minh bạch tạo nền tảng để doanh nhân yên tâm đầu tư và phát triển.

Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng đặt ra yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng. Đó là định hướng để xây dựng môi trường trong đó việc làm giàu hợp pháp, chính đáng được khuyến khích.

Từ góc nhìn kinh doanh, niềm tin pháp lý còn gắn với sự nhất quán khi áp dụng chính sách. Doanh nghiệp lập kế hoạch trên cơ sở một quy định nhưng phải đối diện những cách hiểu khác nhau sẽ khó lượng hóa rủi ro. Khi thủ tục và trách nhiệm được làm rõ, người đầu tư có thêm cơ sở để đưa ý tưởng vào sản xuất.

Niềm tin ấy cũng cần được doanh nhân vun đắp bằng việc thực hiện cam kết với đối tác, khách hàng và người lao động. Một môi trường kinh doanh đáng tin cậy đòi hỏi sự nghiêm túc từ cả cơ quan thực thi lẫn chủ thể tham gia thị trường.

Dịp 13/10, sự ghi nhận dành cho doanh nhân vì thế gắn với một yêu cầu lâu dài, làm cho quyền kinh doanh hợp pháp được bảo đảm trong thực tế, để mỗi quyết định đầu tư có nền tảng vững chắc và khát vọng phát triển có điều kiện trở thành kết quả.