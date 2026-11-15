Xây dựng nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính Quốc tế

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Học viện VIFC (VIFC Academy) tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn thị trường tài chính hiện đại

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang bước vào giai đoạn triển khai các hoạt động thực chất sau gần một năm vận hành và công bố 10 thành viên đầu tiên vào cuối tháng 10 vừa qua.

Với định hướng xây dựng hệ sinh thái tài chính thế hệ mới xoay quanh bốn trụ cột sản phẩm chiến lược gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế, công nghệ tài chính và thị trường phái sinh hàng hóa, bài toán chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết hàng đầu.

Tuy nhiên, qua gần một năm thực tiễn vận hành VIFC-HCMC, các nhà quản lý và chuyên gia đã thẳng thắn chỉ ra những khoảng trống rõ nét về nguồn nhân lực hiện nay. Do mô hình trung tâm tài chính quốc tế còn mới mẻ tại Việt Nam nên phần lớn các cơ sở giáo dục đại học chưa kịp thời cập nhật đầy đủ hệ thống kiến thức chuyên sâu liên quan, đồng thời tỷ lệ nhân sự sở hữu các chứng chỉ hành nghề đạt chuẩn mực quốc tế vẫn còn hạn chế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC nhấn mạnh nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Theo ông Huân, nếu không có đội ngũ nhân lực đạt tiêu chuẩn quốc tế thì rất khó cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới, do đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là định hướng trọng tâm của VIFC-HCMC, nhất là trong giai đoạn đầu. Ông khẳng định việc phát triển đội ngũ nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu chính là một trong những điều kiện then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các định chế tài chính lớn đến hoạt động.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành phố đang bước vào cuộc cạnh tranh trực diện về nhân tài với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực. Thực tế này đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện những chuyển dịch căn bản thông qua việc chia sẻ nguồn lực, chuyển sang mô hình đào tạo liên ngành và thúc đẩy học tập suốt đời.

Cùng quan điểm về sự cần thiết phải bám sát thực tiễn, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá định hướng phát triển nhân lực của VIFC-HCMC hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay. Ông Bảo cho biết đến nay nhà trường đã đào tạo được ba khóa sinh viên chuyên ngành tài chính quốc tế, các sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn đủ khả năng làm việc tại các trung tâm tài chính quốc tế.

Học viện VIFC và mạng lưới hợp tác quốc tế

VIFC-HCMC vừa chính thức ra mắt Học viện VIFC (VIFC Academy). Theo định hướng từ Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, học viện không hoạt động như một cơ sở đào tạo độc lập khép kín mà đóng vai trò kết nối các bên, giúp xác định chính xác nhu cầu nhân lực từ thực tiễn vận hành của hệ sinh thái để làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu phù hợp.

Thay vì tự xây dựng lại từ đầu, học viện sẽ phát huy năng lực, đội ngũ chuyên gia và nguồn lực sẵn có của các đối tác trong nước và quốc tế để triển khai các chương trình sát với yêu cầu công việc thực tế.

Đối tác quốc tế trao Thư bày tỏ ý định hợp tác với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ ra mắt Học viện VIFC (VIFC Academy). (Ảnh: CTV)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân cho biết trong giai đoạn 2026-2030, Học viện VIFC tập trung thực hiện 3 chức năng chính. Thứ nhất là đào tạo bên trong nhằm phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuộc Cơ quan điều hành. Thứ hai là đào tạo bên ngoài dành cho các thành viên thị trường, tổ chức, nhà đầu tư và nguồn nhân lực tương lai. Thứ ba là nghiên cứu và tư vấn nhằm kết nối chuyên gia, cơ sở đào tạo và tổ chức chuyên môn để cung cấp luận cứ, giải pháp phục vụ quá trình phát triển và vận hành trung tâm.

Theo lộ trình cụ thể, giai đoạn 2026-2027 học viện ưu tiên xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, chuẩn năng lực, nền tảng đào tạo số và mở rộng mạng lưới đối tác. Bước sang giai đoạn 2028-2030, học viện hướng tới mục tiêu từng bước trở thành trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề đạt chuẩn mực quốc tế cho các cơ quan quản lý cũng như thành viên thị trường, đồng thời thúc đẩy hình thành các trung tâm năng lực toàn cầu và trung tâm đổi mới sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp fintech.

Quá trình chuẩn hóa nhân lực của VIFC-HCMC đang nhận được sự đồng hành tích cực từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là Vương quốc Anh. Ngay tại lễ ra mắt, đại diện ba đơn vị lớn gồm Nhóm Công tác giáo dục thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam, Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales cùng Viện Mua sắm và cung ứng công chứng Hoàng gia Anh đã trao thư bày tỏ ý định hợp tác với đại diện Cơ quan điều hành VIFC-HCMC.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Alex Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Vương quốc Anh hiện xếp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành về tài chính. Bà cho biết các tổ chức nghề nghiệp uy tín của Anh thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp học viên hoàn thành khóa học dù tại Việt Nam hay tại Anh đều đủ năng lực làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia và các trung tâm tài chính lớn. Phía Anh quốc đã và đang thực hiện nhiều nỗ lực thiết thực để hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Bà Alex Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. (Ảnh: VIFC-HCMC)

Sự hợp tác này tiếp nối cam kết mạnh mẽ giữa hai bên được khẳng định tại Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh-Việt Nam diễn ra cuối tháng 10 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thành phố đã khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối với thủ phủ tài chính London để phát triển VIFC-HCMC.

Về phía Chính phủ Anh, Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Winterton cùng Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đều bày tỏ cam kết đồng hành, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ Khu Tài chính London về quản trị rủi ro, tài chính xanh và các dịch vụ chuyên nghiệp.

Sự kết hợp giữa nội lực đào tạo trong nước, mô hình kết nối linh hoạt của Học viện VIFC cùng kinh nghiệm chuẩn mực từ các đối tác quốc tế đang tạo tiền đề quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ nhân lực vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của trung tâm tài chính quốc tế trong giai đoạn mới.