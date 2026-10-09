Xây dựng nhà ở phải đi trước một bước

Vấn đề đặt ra với Đồng Nai là đảm bảo về nhà ở cho những người đến làm việc. Nhu cầu về nhà ở không chỉ có công nhân trong các khu, cụm công nghiệp mà các ngành thương mại dịch vụ, xây dựng, giáo dục, y tế… cũng cần thêm lao động. Phần lớn lao động trong các lĩnh vực nêu trên đều không đủ khả năng mua nhà ở thương mại - vì mức giá cao. Nhà trọ cũng không thể đáp ứng, khi số người đến làm việc và sinh sống tại thành phố ngày càng nhiều.

Đồng Nai hiện có gần 1,4 triệu lao động, dự báo đến năm 2030 tăng lên 2,6 triệu lao động. Riêng năm 2026, nhu cầu tuyển dụng hơn 173 ngàn người. Những con số nêu trên cho thấy, áp lực về nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình sẽ tăng nhanh trong những năm tới.

Do đó, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho thuê cần được tính cùng với quy hoạch phát triển công nghiệp và đô thị. Đồng Nai được Chính phủ giao thực hiện hơn 60 ngàn căn NƠXH trong giai đoạn 2026-2030, nhưng thành phố đặt mục tiêu cao hơn. Bởi vì nhu cầu về nhà ở phân khúc giá rẻ lớn hơn nhiều. Một vấn đề rất quan trọng là các dự án NƠXH cần tính toán kỹ vị trí để người dân sau khi mua nhà thuận tiện trong việc đi lại, làm việc... Một khu NƠXH cách xa nơi làm việc sẽ kéo theo chi phí đi lại cao, thời gian di chuyển lâu. Nếu đường giao thông kết nối chưa tốt, trường học, cơ sở y tế, chợ và những dịch vụ thiết yếu chưa có thì cuộc sống của người dân sẽ gặp khó khăn.

Đồng Nai có thể tránh những khó khăn trên bằng cách chuẩn bị quỹ đất từ sớm. Nơi nào có nhiều khu công nghiệp, dự án sản xuất thì phải tính đến nhu cầu nhà ở tương ứng. Các khu đô thị mới cũng cần có quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình.

Nhà ở liên quan trực tiếp đến việc giữ chân lao động ở lại Đồng Nai. Doanh nghiệp có thể tuyển được người, nhưng để họ ở lại gắn bó làm việc lâu dài còn phụ thuộc vào nơi ở và các dịch vụ thiết yếu. Với địa phương đang đô thị hóa nhanh như Đồng Nai, thiếu nhà ở sẽ tạo thêm sức ép lên nhiều lĩnh vực khác. Người dân phải đi xa hơn, giao thông đông hơn; trường học, y tế và các dịch vụ công cũng chịu áp lực. Nếu không chuẩn bị trước, những vấn đề này sẽ xảy ra khi các dự án đi vào hoạt động, lúc đó xử lý sẽ khó khăn và tốn kém hơn.

Thực tế, nhu cầu về nhà ở phân khúc giá rẻ tại Đồng Nai rất lớn và cung không đủ cầu. Vì thế, nếu có cơ chế, chính sách thuận lợi, sẵn quỹ đất, thành phố sẽ mời gọi được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án NƠXH trên địa bàn.

Công nghiệp tạo việc làm, nhà ở và hạ tầng xã hội giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. Vì vậy, chuẩn bị quỹ đất và phát triển nhà ở từ sớm không chỉ giải quyết vấn đề an sinh xã hội mà còn chuẩn bị cho không gian tăng trưởng mới của Đồng Nai.