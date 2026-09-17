Xây dựng nguồn tài nguyên dữ liệu quốc gia thống nhất, dùng chung

Ngày 17/9, Đoàn công tác lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp số 2) do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí là lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đang tham dự lớp bồi dưỡng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì đón tiếp đoàn; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia…

Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng, triển khai Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia cho biết, Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 được xây dựng, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế ở cấp độ cao nhất, đạt Uptime Tier IV và ANSI/TIA-942-C Rated 4; đồng thời đạt LEED Gold về công trình xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả. Đây là các chứng nhận thuộc nhóm cao nhất trong các hệ thống tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 đã được đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; được tổ chức bảo vệ nhiều lớp, giám sát tập trung 24/7, kiểm soát chặt chẽ định danh, xác thực, phân quyền, truy cập, khai thác và lưu vết.

Bước đầu, Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 cung cấp tài nguyên điện toán đám mây cho 4 hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hạ tầng nhà trạm cho Văn phòng Trung ương Đảng; trong năm 2026, dự kiến tiếp tục cấp phát tài nguyên cho 42 hệ thống theo lộ trình đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng, triển khai Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Trung tâm đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đến nay, đã có 73 cơ sở dữ liệu được kết nối, với khoảng 524 triệu bản ghi dữ liệu. Trên cơ sở dữ liệu đã kết nối, Trung tâm đã phối hợp rà soát từng thủ tục hành chính, xác định những giấy tờ, thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu, qua đó từng bước hiện thực hóa nguyên tắc “dữ liệu thay giấy tờ”, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Trung tâm tập trung chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu và hình thành các bộ dữ liệu có giá trị cao, nhất là dữ liệu tiếng Việt, dữ liệu đa phương thức và dữ liệu chuyên ngành; làm nền tảng phát triển, huấn luyện và từng bước làm chủ các mô hình AI Việt Nam, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về AI.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm đã tập trung hoàn thiện, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 29/5/2026, bảo đảm ổn định, thông suốt, an toàn; đồng thời triển khai các nền tảng tích hợp, điều phối dùng chung để hỗ trợ bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ công thống nhất. Đến nay, đã có trên 26,6 triệu hồ sơ nộp trực tuyến; 534 thủ tục đã cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, 224 thủ tục được bãi bỏ.

Các đại biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đặc biệt, Trung tâm đang tập trung triển khai 82 dịch vụ công toàn trình dựa trên dữ liệu, khai thác trực tiếp các cơ sở dữ liệu đã kết nối để tự động điền, xác thực, tái sử dụng thông tin; từng bước chuyển từ “số hóa thủ tục” sang “tái thiết kế thủ tục dựa trên dữ liệu”, không phụ thuộc địa giới hành chính, thực hiện nguyên tắc “dữ liệu thay giấy tờ”, “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”, lấy sự thuận tiện và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm đang tập trung xây dựng hệ sinh thái khai thác và phát triển giá trị dữ liệu. Trong đó, phấn đấu sớm công bố nền tảng chuỗi khối quốc gia, tạo hạ tầng tin cậy phục vụ xác thực, truy xuất, chia sẻ và phát triển các ứng dụng dựa trên công nghệ chuỗi khối; công bố sàn dữ liệu quốc gia, từng bước hình thành hạ tầng thị trường cho hoạt động cung cấp, trao đổi, giao dịch các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu theo quy định.

Tại buổi làm việc, các đại biểu xem phim tư liệu giới thiệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, với chủ đề: “Kiến tạo nền tảng - dẫn lối quốc gia số”.

Đồng thời, Trung tâm Dữ liệu quốc gia đang nghiên cứu, thúc đẩy hình thành Vườn ươm dữ liệu quốc gia, tạo môi trường để doanh nghiệp, các viện, trường đại học, chuyên gia tiếp cận hạ tầng, công nghệ, dữ liệu và các bài toán thực tiễn để nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đoàn đã nghe báo cáo tóm tắt về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phát triển với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các đại biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cơ sở dữ liệu, phụ thuộc vào các bộ, ngành và các địa phương. Qua thống kê, đã có nhiều bộ, ngành hoàn thành, nhưng cũng có nhiều bộ, ngành còn chưa hoàn thành, chưa kết nối liên thông, thống nhất dùng chung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương.

Do đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực để hoàn thành cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để phát huy giá trị của dữ liệu, là nguồn tư liệu sản xuất đặc biệt phục vụ điều hành đất nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia là tài sản của quốc gia và của Chính phủ, phục vụ hoạt động của cả hệ thống chính trị; theo phương châm “Đúng, đủ, sạch, sống”, dữ liệu phải được thống nhất, dùng chung trong cả hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương là một thể thống nhất, không tách rời; trung tâm chỉ có thể vận hành hiệu quả khi các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm dữ liệu được xây dựng, kết nối, chia sẻ thống nhất, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn hệ thống.