Xây dựng nguồn nhân lực pháp lý đáp ứng tiêu chuẩn vận hành VIFC HCMC
Tại Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, TS - Luật sư Hà Hải được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM. LS Hà Hải khẳng định, Đoàn Luật sư TPHCM cam kết xây dựng nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC HCMC) và tham gia thực chất vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho không gian phát triển mới của TPHCM.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xay-dung-nguon-nhan-luc-phap-ly-dap-ung-tieu-chuan-van-hanh-vifc-hcmc-post882423.html