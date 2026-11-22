Thái Nguyên đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người tại 92 xã, phường vào năm 2030 với những mức cụ thể cho từng địa bàn. Khoảng cách giữa các chỉ tiêu phản ánh sự khác biệt về điều kiện phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu tìm đúng hướng đi cho mỗi địa phương.