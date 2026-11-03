Xây dựng nguồn máu dự trữ bền vững

Điều này không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn tạo nền tảng để ngành y tế chủ động xây dựng nguồn máu dự trữ an toàn, ổn định và bền vững.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Những giọt máu nghĩa tình nối dài sự sống

8 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Khoa Nội tổng hợp - Lão khoa - Huyết học - Cơ xương khớp đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Bác sĩ Sơn chia sẻ: “Tôi hiến máu với mong muốn góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho những bệnh nhân mất máu, thiếu máu nặng hoặc mắc các bệnh lý mạn tính. Bên cạnh đó, mỗi lần hiến máu, tôi được kiểm tra, tầm soát một số bệnh lây truyền qua đường máu. Quan trọng hơn cả là tôi muốn lan tỏa sự đùm bọc, yêu thương đến với cộng đồng”.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, nhiều người còn tích cực vận động người thân, đồng nghiệp và những người xung quanh cùng hưởng ứng. Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: “Bản thân tôi đã 12 lần hiến máu. Qua đó, tôi mong muốn truyền đi thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Theo ông Hà Trung Kiên, năm 2026, Trung ương giao chỉ tiêu cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố tiếp nhận 51 ngàn đơn vị máu. Đến nay, toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 41,5 ngàn đơn vị máu. Từ nay đến cuối năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Tháng 11-2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp tổ chức 15 đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện tại các địa điểm như: Trường đại học Đồng Nai, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, Trường THPT Chu Văn An, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Chơn Thành, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Riềng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phước Bình…

Chủ động nguồn máu, bảo đảm an toàn cho người bệnh

Đối với các bệnh viện, máu là nguồn lực y tế đặc biệt quan trọng, không thể thay thế bằng các sản phẩm nhân tạo. Thực tế có những thời điểm như: đợt dịch Covid-19, dịp hè hoặc dịp Tết Nguyên đán, nguồn máu dự trữ tại nhiều bệnh viện khan hiếm, ảnh hưởng ít nhiều đến công tác cấp cứu, điều trị bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Hà Hữu Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho hay: Mỗi năm, bệnh viện sử dụng khoảng 17 ngàn đơn vị máu. Nguồn máu dự trữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những trường hợp cấp cứu do tai nạn, đa chấn thương, xuất huyết nặng, xuất huyết tiêu hóa, phẫu thuật lớn và các trường hợp mắc bệnh lý mạn tính về máu phải truyền máu định kỳ. Trong những tình huống nguy kịch, nguồn máu sẵn có quyết định rất lớn đến khả năng can thiệp kịp thời của bác sĩ. Chỉ cần chậm trễ trong việc cung cấp máu, cơ hội sống của người bệnh có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, bảo đảm nguồn máu dự trữ không đơn thuần là yêu cầu về chuyên môn mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của bệnh viện.

Theo bác sĩ Lê Văn Thống Nhất, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, máu là loại thuốc đặc biệt, hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiến tặng tự nguyện của những người khỏe mạnh. Bởi vậy, muốn duy trì nguồn máu ổn định, công tác vận động hiến máu cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Để chủ động nguồn máu dự trữ, hơn 1 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đưa vào hoạt động Điểm hiến máu cố định tại tầng 1 của bệnh viện. Thời gian tiếp nhận máu từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần và Chủ nhật của tuần thứ 2, tuần thứ 4 trong tháng. Điều này giúp các tình nguyện viên thuận tiện hơn trong việc hiến máu. Điểm hiến máu được tổ chức bài bản, đảm bảo không gian hiến máu an toàn, thoải mái cho người hiến. Từ đó, hình thành thói quen hiến máu định kỳ cho nhiều người dân.

Theo bác sĩ Lê Văn Thống Nhất, quá trình tiếp nhận máu hiến được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu đăng ký, khai thác thông tin, khám và tư vấn sức khỏe, đánh giá điều kiện hiến máu. Những người đủ điều kiện mới được tiến hành lấy máu. Sau khi tiếp nhận, các đơn vị máu tiếp tục được xét nghiệm sàng lọc nhằm bảo đảm an toàn, sau đó phân loại, điều chế thành các chế phẩm máu phù hợp và bảo quản theo đúng quy định chuyên môn trước khi cung cấp cho người bệnh.

Ông Hà Trung Kiên nhấn mạnh: Để xây dựng nguồn máu dự trữ bền vững, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế và hội chữ thập đỏ, điều quan trọng là phải tiếp tục duy trì được sự hưởng ứng của cộng đồng. Từ một người hiến máu đến hàng ngàn người cùng tham gia, từ những đợt vận động tập trung đến các điểm tiếp nhận thường xuyên, tất cả đang góp phần tạo nên mạng lưới sẻ chia rộng khắp, kết nối những tấm lòng nhân ái với người bệnh cần được cứu chữa.