Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh từ mỗi hành động đẹp

Những tiết mục nghệ thuật góp phần tôn vinh nét đẹp trong văn hóa, lối sống và cách ứng xử của người Hà Nội.

Đại diện các xã, phường, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn Hà Nội tham dự chương trình, cùng chung tay xây dựng môi trường văn hóa Thủ đô văn minh, giàu bản sắc.

Phát biểu phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát động cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ lâu dài, không thể hoàn thành chỉ bằng một đợt phát động hay một cuộc thi. Đó là quá trình bền bỉ biến chuẩn mực thành thói quen, biến nhận thức thành hành động, biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh của Thủ đô. Mỗi cơ quan làm tốt hơn trách nhiệm của mình, mỗi gia đình vun đắp nếp sống đẹp hơn, mỗi người dân ứng xử có trách nhiệm hơn - đó chính là những nền tảng thiết thực để xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đại diện các đơn vị địa phương, bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên cho biết: Với thông điệp “Văn hóa từ mỗi hành động – Lan tỏa điều tử tế, góp sức dựng xây Thủ đô văn minh”, mỗi lời nói đẹp, mỗi hành động tử tế, mỗi việc làm có trách nhiệm hôm nay chính là một viên gạch góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn hiến và hạnh phúc.

Các mô hình hướng tới đưa chuẩn mực ứng xử vào gia đình, trường học, công sở, khu dân cư, di tích, lễ hội và không gian mạng… được giới thiệu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động.

Sự kiện triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026, đồng thời phát động cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” nhận được sự hưởng ứng của nhiều đơn vị và chuyên gia văn hoá.

Các đại biểu tham quan các mô hình hướng tới đưa chuẩn mực ứng xử vào gia đình, trường học, công sở, khu dân cư, di tích, lễ hội và không gian mạng… được giới thiệu.

Các hoạt động tương tác, chụp ảnh với bộ nhận diện truyền thông góp phần đưa thông điệp về văn hóa ứng xử đến gần hơn với cộng đồng.

Đến nay, 126/126 xã, phường cùng các cơ quan cấp thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn. Đây là cơ sở để Hà Nội thúc đẩy việc thực hành các chuẩn mực ứng xử bằng những hành động cụ thể, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.