Xây dựng 'ngôi nhà an toàn' trước bão lũ từ những hành động sớm

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 10/10/2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026 tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Chương trình diễn ra với chủ đề “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn,” hưởng ứng thông điệp “Resilience Starts at Home” do Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNDRR) phát động.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh: “Thiên tai không thể ngăn chặn, nhưng rủi ro và những tổn thất do thiên tai gây ra có thể được giảm thiểu nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, hành động sớm, hành động dựa vào dự báo và đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi nỗ lực... Một cộng đồng an toàn không có nghĩa là cộng đồng không còn thiên tai, mà là cộng đồng hiểu được rủi ro của chính mình, biết mình phải làm gì trước, trong và sau thiên tai.”

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã triển khai các lớp tập huấn kiến thức giảm nhẹ rủi ro thiên tai, kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng xung kích cấp xã. Bên cạnh đó, diễn tập thực tế ứng phó thảm họa tại cộng đồng với các tình huống giả định như sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn cũng được thực hiện nhằm kiểm nghiệm và hoàn thiện năng lực ứng phó tại chỗ.

Chương trình diễn tập ứng phó thảm họa tại cộng đồng được tổ chức với các tình huống giả định như sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu ban đầu. Thông qua diễn tập, các lực lượng tham gia thực hành phương án phối hợp, phân công nhiệm vụ và xử lý tình huống, qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Từ chủ đề “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn,” các hoạt động tại Nghệ An hướng tới việc đưa công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đến gần hơn với từng hộ gia đình, từng cộng đồng; khuyến khích người dân chủ động chuẩn bị, biết cách bảo vệ bản thân và hỗ trợ những người xung quanh khi có tình huống khẩn cấp.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cấp Hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tăng cường đầu tư cho công tác chuẩn bị và nâng cao năng lực chống chịu ngay từ mỗi gia đình./.