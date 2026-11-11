Xây dựng nghị quyết đúng quy trình, bảo đảm chất lượng
Sáng 11/11, Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2026; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn với triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; chương trình xây dựng nghị quyết năm 2027 và định hướng giai đoạn 2028 – 2031. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai chủ trì hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-nghi-quyet-dung-quy-trinh-bao-dam-chat-luong-246261111181613722.htm