Xây dựng nghị quyết đúng quy trình, bảo đảm chất lượng

Đại biểu Quốc hội cho rằng, đánh giá hiệu quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư không thể chỉ căn cứ vào số văn bản đã trả lời hay số đơn đã chuyển, mà phải căn cứ vào việc những vấn đề người dân phản ánh đã được giải quyết đến đâu, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm như thế nào?