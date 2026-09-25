Xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thành thương hiệu văn hóa quốc gia

Trò chơi bài chòi xứ Quảng được đông đảo người dân và du khách hưởng ứng. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 trang trọng, thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa, từng bước xây dựng sự kiện trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia.

Theo đó, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” giai đoạn 2026 - 2030, được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026. Việc tổ chức các hoạt động phải thể hiện rõ bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, kèm bộ nhận diện gồm logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và môi trường số.

Kế hoạch cần xác định rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm và các hoạt động trọng tâm; bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, có điểm nhấn và sản phẩm đặc trưng, tránh tổ chức dàn trải. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Đáng chú ý, các hoạt động hưởng ứng sẽ được mở rộng ra nước ngoài. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại một số địa bàn phù hợp, gắn với ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo tổ chức các chương trình ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học lịch sử qua di sản, đưa trò chơi dân gian và thực hành di sản văn hóa vào trường học trong tuần lễ hưởng ứng hằng năm.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch chung để chủ động xây dựng chương trình phù hợp với đặc trưng văn hóa địa phương, qua đó tạo chuỗi hoạt động đồng bộ trên cả nước, hướng tới đưa ngày 24/11 trở thành một dấu mốc văn hóa có sức nhận diện rộng rãi trong đời sống xã hội.