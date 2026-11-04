Xây dựng nếp sống xanh từ mỗi bản làng

Một góc bản Vinh Quang, xã Chiềng Hoa.

Con đường dẫn vào bản Mường Pia, xã Chiềng Hoa được bê tông hóa rộng rãi, thoáng đãng. Hai bên đường, người dân thường xuyên phát quang, dọn dẹp, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp. Bản hiện có 394 hộ, với 1.782 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái.

Anh Lường Văn Thực, Trưởng bản Mường Pia, cho biết: Chi bộ và ban quản lý bản chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà ở; duy trì 15 tổ tự quản, tổ chức vệ sinh môi trường từ 2-3 lần/tháng. Đồng thời, khuyến khích mỗi hộ chủ động thực hiện từ những việc nhỏ, tích cực đóng góp ngày công, cùng chăm lo cảnh quan chung. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân trong xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp.

Tại bản Vinh Quang, việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được duy trì nền nếp với sự tham gia của các hộ gia đình. Bản hiện có 306 hộ, 1.464 nhân khẩu; tổ chức 2 buổi tổng vệ sinh mỗi tháng, thu hút 100% hộ dân tham gia quét dọn đường đi, phát quang bụi rậm, khơi thông rãnh thoát nước, chỉnh trang tường rào. Bản còn phân công 20 nhóm hộ phụ trách các tuyến đường, giúp người dân chủ động thực hiện và nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh khu vực được giao.

Đường nội bản Mường Pia, xã Chiềng Hoa được bê tông hóa.

Ông Hoàng Văn Ụi, người dân bản Vinh Quang, chia sẻ: Gia đình tôi luôn chú trọng giữ gìn vệ sinh nhà ở, khuôn viên xung quanh, thường xuyên quét dọn đường đi và thu gom rác đúng nơi quy định. Khi bản tổ chức vệ sinh chung, gia đình đều tích cực tham gia. Mỗi nhà cùng có ý thức, cùng nhắc nhở nhau thì đường bản mới sạch đẹp, môi trường sống được bảo đảm.

Hiện nay, 21/21 bản ở Chiềng Hoa đã thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường, với 567 thành viên. Các tổ duy trì tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, phân loại rác thải, khơi thông cống rãnh và chỉnh trang cảnh quan. Toàn xã có 21 tuyến đường bản, dài gần 250 km; trong đó, 8 bản đã trồng hoa, cây xanh ven đường. 146 hố thu gom rác được bố trí tại các bản; rác hữu cơ được khuyến khích tận dụng làm phân bón, thức ăn chăn nuôi.

Cùng với vệ sinh đường bản, các hộ dân được vận động bảo đảm vệ sinh tại gia đình. Toàn xã hiện có 2.740 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 87%; 3.255 hộ có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh và thực hiện thu gom, xử lý chất thải đúng quy định. Một số hộ đã chủ động đào hố xử lý rác hữu cơ, tận dụng làm phân bón phục vụ sản xuất.

Người dân bản Mường Pia xã Chiềng Hoa kiểm tra bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật.

Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đến một số bản còn khó khăn, công tác bảo vệ môi trường tại Chiềng Hoa vẫn còn những hạn chế. Các bản chưa tổ chức thu gom rác tập trung; người dân chưa hình thành thói quen phân loại, xử lý rác tại nguồn. Tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định vẫn xảy ra ở một số khu vực xa trung tâm, ven đường và khe suối.

Ông Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Hoa, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố các tổ tự quản, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng nhóm hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại, thu gom, xử lý rác tại hộ gia đình, hạn chế tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định. Đồng thời, vận động các bản duy trì vệ sinh môi trường định kỳ, từng bước cải thiện cảnh quan khu dân cư.

Với phương châm “Sạch nhà, đẹp ngõ, xanh bản làng”, người dân Chiềng Hoa tiếp tục duy trì những việc làm thiết thực trong bảo vệ môi trường, từ vệ sinh khuôn viên gia đình đến chăm sóc các tuyến đường chung. Việc củng cố mô hình tự quản, duy trì hoạt động cộng đồng góp phần hình thành nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan và xây dựng bản làng ngày càng khang trang, sạch đẹp.