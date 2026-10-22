Xây dựng nếp sống nông thôn văn minh, hiện đại

Một hộ nông dân xã Thống Nhất ứng dụng công nghệ cao trồng rau thủy canh trong nhà màng.

Xã tập trung huy động các nguồn lực, tăng cường vận động nhân dân, doanh nghiệp chung sức xây dựng NTM. Kết quả đến nay, xã đã hoàn thành hồ sơ 47/47 tiêu chí để thành phố xét, đã có 5/47 tiêu chí được công nhận.

Phát huy lợi thế địa phương

Địa phương có lợi thế lớn trong xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030 khi sáp nhập từ các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu của giai đoạn trước. Đây là nền tảng quan trọng mà địa phương kế thừa và tiếp tục phát huy, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn mới.

Xã Thống Nhất đã tập trung huy động các nguồn lực, tăng cường vận động nhân dân, doanh nghiệp chung sức xây dựng NTM; thường xuyên tổ chức các buổi làm việc để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí NTM.

Nhờ đó, địa phương đạt nhiều kết quả ấn tượng như: Xây dựng và nhân rộng các tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch - đẹp; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng nước sạch tập trung, phân loại chất thải tại nguồn đạt cao. Nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng như: Phụ nữ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, “3 tốt”, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, nông dân số, xứ đạo bình yên - hạnh phúc...

Ðịa phương khuyến khích nông dân trên địa bàn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, sản xuất nông nghiệp sạch nhằm tăng giá trị sản phẩm theo hướng bền vững, hướng đến thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu quan trọng nhất của xây dựng NTM là làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Thống Nhất TRỊNH VĂN TRƯỜNG

Bà Phạm Thị Hồng, người dân ở ấp Tân Lập chia sẻ: “Gia đình tôi hơn 40 năm sinh sống ở địa phương. Những tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn ấp đã được duy trì nhiều năm nay. Các hộ dân sinh sống ở khu vực này đã hình thành nền nếp giữ sạch nhà, sạch ngõ, cùng chung tay chăm chút các tuyến đường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng ấp Tân Lập cho biết: Các hộ dân sinh sống lâu năm ở đây nên rất đoàn kết, gắn bó. Trong xây dựng NTM, người dân có nhiều cách làm sáng tạo. Tại các tuyến đường trong khu dân cư, người dân cùng chung tay làm tấm đan đậy mương thoát nước, bên trên xây dựng các bồn trồng hoa trên hệ thống cống thoát nước. Tính riêng con đường kiểu mẫu này người dân tự làm 72 bồn trồng cây. Mọi công đoạn từ đổ tấm đan đậy trên mương, xây dựng các bồn cây, trồng cây, duy trì mảng xanh... đều do bà con tự bỏ công ra làm. Đường được lắp hệ thống đèn chiếu sáng để người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Nhiều người dân trở thành “chuyên gia” trồng, cắt tỉa cây cảnh, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau chăm chút cảnh quan ở khu dân cư luôn sạch - đẹp.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Gắn với thành quả xây dựng NTM, tình hình kinh tế trên địa bàn xã Thống Nhất duy trì tốc độ phát triển ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Cụ thể, công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, nhất là tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, hạn chế thấp nhất tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế. Đến cuối tháng 8-2026, tổng thu ngân sách nhà nước của xã đạt gần 369,9 tỷ đồng, đạt 120%. Dự kiến, xã Thống Nhất sẽ thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đảm bảo 2 con số theo chỉ tiêu được giao.

Mô hình Chính quyền thân thiện trong việc tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân được xã Thống Nhất triển khai hiệu quả. 9 tháng của năm 2026, xã tiếp nhận hơn 6,8 ngàn hồ sơ, đã giải quyết khoảng 6,66 ngàn hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,97%.

Bên cạnh đó, địa phương kịp thời quan tâm các gia đình chính sách, người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ. Hoạt động công tác dân vận đạt nhiều kết quả, MTTQ và các đoàn thể xã tổ chức nhiều mô hình hoạt động thực chất và hiệu quả, hướng về cơ sở, tạo niềm tin và đồng thuận của nhân dân đối với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

Địa phương cũng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nâng cao chất lượng khám và phát thuốc bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế xã. Tình hình các loại dịch bệnh được kiểm soát, chủ động triển khai thực hiện phun xịt, không để dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm lây lan trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế và các chương trình quốc gia về y tế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thống Nhất Trịnh Văn Trường khẳng định: Đảng ủy xác định xây dựng NTM không phải là nhiệm vụ riêng của chính quyền mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Địa phương huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, giữ vai trò định hướng, đầu tư những công trình thiết yếu. Nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng cũng hết sức quan trọng. Phương châm của địa phương là phải công khai, minh bạch, phát huy dân chủ để người dân được biết, được bàn, được tham gia và thụ hưởng những thành quả từ chương trình NTM.