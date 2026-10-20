Xây dựng nếp sống 'Đã uống rượu, bia - không lái xe': Bài 2: Chống đối đo nồng độ cồn - lỗi chồng thêm lỗi

Muôn kiểu "né” vẫn không thoát

Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 11/10/2026, Tổ công tác Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT Công an TPHCM) gồm Thiếu tá Lâm Dương Khách làm Tổ trưởng và Đại úy Nguyễn Văn Đức, tuần tra trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, TPHCM. Tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Hào (SN 2005, ngụ phường An Hội Tây) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên Hào không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Do loạng choạng tay lái, Hào té ngã ngay gần một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành, sau đó bỏ lại xe và chạy bộ lên vỉa hè.

Khi Thiếu tá Lâm Dương Khách tiến lại yêu cầu kiểm tra, Hào vẫn không chấp hành mà liên tục né tránh rồi dùng con dao giấu sẵn trong túi bất ngờ tấn công. Không kịp né tránh, Thiếu tá Khách bị đối tượng đâm một nhát vào vùng đầu và bị thương. Lúc này, Đại úy Nguyễn Văn Đức cùng tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng lập tức khống chế đối tượng. Tại trụ sở Công an phường, kết quả đo cho thấy Hào có nồng độ cồn 0,608 mg/l khí thở. Ngày 12/10/2026, Công an phường Diên Hồng ra lệnh giữ người trong trường hợp bắt người phạm tội quả tang đối với Hào để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Đội CSGT Hàng Xanh đo nồng độ cồn người có biểu hiện say xỉn và đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp có nồng độ cồn vượt quy định

Trước đó, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 09/5/2026, tại địa điểm gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (thuộc phường Bình Phú, TPHCM), Tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn dừng xe kiểm tra một người đàn ông 59 tuổi có biểu hiện đã uống rượu, bia. Kết quả đo cho thấy, người này có nồng độ cồn là 0,937 mg/l khí thở. Người đàn ông thừa nhận vi phạm và phương tiện bị tạm giữ. Tuy nhiên lúc này, em trai ông là Nguyễn Minh Thành (44 tuổi) tiến đến xin tổ công tác bỏ qua vi phạm. Do không được chấp nhận, Thành tỏ ra bực tức, liên tục đổi giọng lớn tiếng chửi bới rồi cầm hai chiếc ghế nhựa lao vào tấn công cán bộ Công an, đồng thời thúc giục anh trai bỏ chạy vào hẻm. Công an phường Bình Phú sau đó đã củng cố hồ sơ, xử lý Thành theo quy định.

Trước đó, tối 10/9/2025, khi Tổ công tác Đội CSGT An Sương tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Song Hành - Lê Quang Đạo (thuộc địa bàn xã Bà Điểm, TPHCM). Phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy, có biểu hiện đã uống rượu, bia, Tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không hợp tác, không chấp hành yêu cầu thổi máy đo nồng độ cồn, đồng thời có nhiều lời nói thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ. Không những không chấp hành yêu cầu kiểm tra, người đàn ông này còn dùng đoạn dây thép gắn ổ khóa để uy hiếp lực lượng chức năng và xô ngã một thanh niên xung phong khiến người này bị thương phải nhập viện. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế đối tượng và tiến hành lập hồ sơ vụ việc. Người vi phạm được xác định là Nguyễn Thành Trí (SN 1967). Trí thừa nhận trước đó đã uống rượu, bia, do đã "quá chén" nên không làm chủ được hành vi. Ngày 30/9/2025, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trí về hành vi "Chống người thi hành công vụ”.

Cũng có những trường hợp sợ bị phát hiện vi phạm về nồng độ cồn, người vi phạm đã chọn cách "né tránh", nhưng hậu quả sau đó lại bị xử lý về trách nhiệm hình sự. Cụ thể vào tối 16/7/2025, sau khi bỏ chạy khỏi điểm dừng xe trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận), một tài xế ô tô đã chạy đến đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Thuận, TPHCM) rồi đổi chỗ với người ngồi cạnh để người này ngồi vào ghế lái. Tuy nhiên, chiêu bài "trộm long tráo phụng" này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, đồng thời các đối tượng sau đó còn bị xử lý về hàng loạt sai phạm khác.

Hai người say xỉn tráo đổi vị trí lái xe để qua mặt CSGT bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng"

Từ phạt hành chính đến xử lý hình sự

Ở mức nhẹ nhất, chống đối là từ chối thổi vào máy đo. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì bị phạt từ 30-40 triệu đồng, người điều khiển xe máy bị phạt 8-10 triệu đồng. Đây cũng là khung phạt áp dụng cho người có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở, mức vi phạm cao nhất. Những trường hợp như vậy vẫn xuất hiện trong các đợt kiểm tra. Mới đây, trong hơn 4 giờ tuần tra ở khu vực cửa ngõ thành phố, Đội CSGT An Lạc, TPHCM ghi nhận một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, bên cạnh 55 trường hợp vi phạm.

Khi lời nói chuyển thành hành động, chế tài cũng nặng lên. Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định, cá nhân cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ thì bị phạt từ 4-6 triệu đồng; gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan Nhà nước hoặc của người thi hành công vụ thì bị phạt từ 6-8 triệu đồng. Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ” theo Bộ luật Hình sự, trường hợp có tình tiết định khung tăng nặng, mức phạt cao nhất đến 7 năm tù.

Một số nước cũng xử lý nghiêm hành vi từ chối kiểm tra. Theo Cảnh sát tỉnh Kyoto (Nhật Bản), người lái xe từ chối kiểm tra hơi thở có thể bị phạt tù đến 3 tháng hoặc phạt tiền đến 500.000 yên.

Ở phía lực lượng làm nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu thiết lập khu vực kiểm soát công khai, bố trí lực lượng khép kín địa bàn, ghi hình toàn bộ quá trình kiểm tra và sử dụng thiết bị đo định lượng. Sự phối hợp với Công an cấp xã cũng là một lớp bảo vệ. Trong vụ tráo vị trí lái xe ở phường Tân Thuận, hai người chỉ thừa nhận hành vi sau khi được cho xem hình ảnh từ camera. Đối tượng vi phạm là Hoàng Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Văn Thành (SN 1995) sau đó đã bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể, do không có bằng lái, lại vừa uống bia nên Hoàng Văn Hiếu đã để bạn từ ghế phụ sang lái thay, còn mình xuống la hét để đánh lạc hướng. Theo kết luận điều tra, đêm 16/7/2025, sau cuộc nhậu, Hiếu lái ôtô chở Thành trên đường Huỳnh Tấn Phát thì bị Tổ công tác Đội CSGT Nam Sài Gòn ra hiệu lệnh dừng xe. Hiếu không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, đến đường Nguyễn Thị Thập thì bị cảnh sát chặn lại. Do không có giấy phép lái xe, Hiếu bảo Thành (có bằng lái) sang ngồi vào vị trí ghế lái thay, còn mình cởi trần bước xuống, lớn tiếng la lối CSGT để đánh lạc hướng. Tranh thủ lúc này, Thành lái ôtô chạy thêm một đoạn, khiến cảnh sát tưởng anh ta là người cầm lái suốt quãng đường vừa qua, sau đó mở cửa xe bước xuống. Tại lề đường, Hiếu không chấp hành việc đo nồng độ cồn, còn Thành lớn tiếng chửi bới tổ công tác, nhận mình là người điều khiển xe. Sự việc kéo dài, gây náo loạn khu vực, khiến người dân hiếu kỳ dừng lại xem, quay phim, chụp ảnh, làm ùn tắc giao thông.

Trước thái độ không hợp tác của Hiếu và Thành, tổ CSGT đã báo Công an phường Tân Thuận đến hỗ trợ. Sau hơn 30 phút thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp khống chế, đưa cả hai cùng phương tiện về trụ sở. Tại cơ quan công an, Thành đo nồng độ cồn cho kết quả 0,614 mg/l. Hiếu vẫn không chấp hành nên cảnh sát đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quận 7 để kiểm tra, xác định nồng độ cồn ở c 138,04 g/dL, vượt ngưỡng rất cao. Ban đầu, cả hai liên tục cự cãi, cho rằng Thành mới là người lái xe để Hiếu "thoát vai". Tuy nhiên, qua trích xuất camera nhận dạng cùng các hình ảnh ghi hình có âm thanh, lực lượng Công an đã làm rõ toàn bộ hành vi gian dối.