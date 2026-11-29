Lưu trữ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử. (Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN)

Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ giai đoạn 2026-2030” đánh dấu bước chuyển trong phương thức quản lý tài liệu lưu trữ, từ phân tán sang tập trung, từ quản lý tài liệu sang quản trị dữ liệu thống nhất trên môi trường số.

Nền tảng được kỳ vọng hình thành hạ tầng dữ liệu dùng chung trong lĩnh vực lưu trữ, góp phần phục vụ quản lý nhà nước, phát triển Chính phủ số và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu có giá trị của quốc gia.

Quản trị dữ liệu xuyên suốt vòng đời tài liệu

Điểm cốt lõi của Đề án là thay đổi cách tiếp cận đối với công tác lưu trữ. Dữ liệu lưu trữ được xác định là tài sản dữ liệu chiến lược của Nhà nước, phải được quản trị theo các nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, toàn vẹn, duy nhất, thống nhất, tập trung, liên thông, dùng chung.” Dữ liệu được tạo lập, chuẩn hóa từ nguồn và kế thừa xuyên suốt vòng đời theo nguyên tắc “tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần."

Yêu cầu này xuất phát từ thực tế dữ liệu văn thư, lưu trữ đang được hình thành và quản lý tại nhiều cơ quan, tổ chức với hệ thống, phần mềm và phương thức tổ chức khác nhau.

Một phần dữ liệu nằm trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành; một phần được lưu giữ tại các phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ số, kho lưu trữ số chuyên dụng; tài liệu giấy sau số hóa có thể còn được lưu trên máy tính cá nhân, thiết bị lưu trữ hoặc các hệ thống độc lập. Việc đầu tư, quản lý riêng lẻ khiến dữ liệu khó kết nối, chia sẻ, tái sử dụng, đồng thời làm tăng nguy cơ trùng lặp đầu tư và phân tán nguồn lực.

Đề án đặt ra mô hình nền tảng số dùng chung trên phạm vi toàn quốc, kết nối với hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan của bộ, ngành, địa phương. Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam là thành phần trọng tâm, được hoàn thiện, phát triển và quản lý tập trung. Nền tảng có nhiệm vụ thu nộp, tiếp nhận, quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu, dữ liệu lưu trữ số.

Một phòng bảo quản tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Điểm thay đổi quan trọng của Đề án là chuyển từ cách quản lý tài liệu theo từng công đoạn sang quản trị dữ liệu liên tục trong toàn bộ vòng đời. Theo mô hình này, dữ liệu và siêu dữ liệu được kế thừa từ hệ thống quản lý văn bản và điều hành khi văn bản đã được tạo lập hoàn chỉnh, xác thực để ban hành. Qua đó, việc quản lý tài liệu lưu trữ được kết nối với quá trình hình thành, xử lý văn bản, thay vì chỉ bắt đầu khi tài liệu được chuyển vào lưu trữ.

Trên cơ sở dữ liệu được kế thừa từ hệ thống quản lý văn bản, tài liệu tiếp tục được quản lý qua các khâu lập hồ sơ, thu nộp, tiếp nhận, phân loại, bảo quản, tra cứu và khai thác.

Các phân hệ chức năng của Nền tảng được thiết kế theo hướng liên kết, kế thừa dữ liệu giữa các công đoạn, hạn chế thao tác thủ công và việc phải xử lý lại thông tin. Đây là cơ sở để bảo đảm dòng dữ liệu không bị đứt gãy giữa công tác văn thư và lưu trữ.

Nền tảng được thiết kế theo mô hình nhiều lớp, gồm lớp người dùng và truy cập dịch vụ; lớp dịch vụ nghiệp vụ lưu trữ; lớp dữ liệu và quản trị dữ liệu; lớp tích hợp, chia sẻ dữ liệu; lớp trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu; lớp bảo mật, an toàn thông tin; lớp hạ tầng số và lưu trữ số.

Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam gắn với Nền tảng, được quản lý tập trung trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Theo lộ trình, đến năm 2028, Nền tảng hoàn thành các chức năng cốt lõi và đưa vào vận hành; thí điểm kết nối, tiếp nhận tự động văn bản điện tử từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Cùng với đó, toàn bộ tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được số hóa tại lưu trữ lịch sử, bộ, ngành, địa phương được đưa lên nền tảng. Đến năm 2029, mở rộng kết nối tự động để tiếp nhận tài liệu số, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và khả năng kiểm chứng lâu dài.

Đến năm 2030, 100% bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi Đề án kết nối, khai thác, sử dụng nền tảng theo quy định; các hệ thống hiện có được kết nối, liên thông, các cơ quan, tổ chức chưa có hệ thống hoặc kho lưu trữ số chuyên dụng có thể sử dụng Nền tảng theo thẩm quyền.

Bảo đảm an toàn, chủ quyền dữ liệu

Cùng với yêu cầu kết nối, chia sẻ, bảo đảm an toàn và độ tin cậy của dữ liệu được xác định là điều kiện xuyên suốt trong quá trình xây dựng, vận hành Nền tảng.

Tài liệu lưu trữ số phải duy trì được tính xác thực, toàn vẹn, khả năng truy xuất, kiểm chứng, tính sẵn sàng và khả năng sử dụng lâu dài. Hoạt động truy cập, xử lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu phải được kiểm soát và truy vết theo quy định.

Việc triển khai Nền tảng trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia nhằm tạo môi trường lưu trữ tập trung, đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Đề án cũng đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình lưu trữ dự phòng hai lớp đối với tài liệu thuộc diện dự phòng Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, bảo đảm an toàn, toàn vẹn và khả năng phục hồi, sử dụng tài liệu, dữ liệu khi xảy ra sự cố, thiên tai, thảm họa.

Lưu trữ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử. (Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN)

Theo Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng, tài liệu lưu trữ mang nhiều tầng giá trị, gồm thông tin, pháp lý, lịch sử và đặc biệt là giá trị văn hóa, ký ức, bản sắc, truyền thống. Chuyển đổi số đặt ra cho ngành Lưu trữ một nhiệm vụ kép: vừa bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, vừa trở thành một cấu phần của hạ tầng dữ liệu phục vụ quản trị hiện đại.

Đây cũng là yêu cầu được thể hiện trong định hướng của Đề án: dữ liệu lưu trữ không chỉ phục vụ công tác bảo quản, tra cứu trong phạm vi từng cơ quan mà cần được kết nối, chia sẻ, tái sử dụng theo thẩm quyền, trở thành nguồn thông tin tin cậy phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu, giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội.

Nền tảng không dừng ở chức năng quản lý, bảo quản và tra cứu, mà từng bước phát triển công cụ công bố, giới thiệu, kết nối, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng tài liệu, dữ liệu lưu trữ trên môi trường số.

Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số phù hợp sẽ được ứng dụng để hỗ trợ tìm kiếm thông minh, tổng hợp, phân tích, khai phá dữ liệu, từng bước chuyển hóa tài liệu lưu trữ thành nguồn thông tin, tri thức phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, đổi mới sáng tạo.

Từ một lĩnh vực vốn gắn với việc quản lý, bảo quản hồ sơ, tài liệu, công tác lưu trữ đang được đặt vào vị trí mới trong hạ tầng dữ liệu quốc gia. Việc xây dựng Nền tảng số quốc gia về lưu trữ không đơn thuần là đưa tài liệu giấy lên môi trường số, mà hướng tới hình thành phương thức quản trị thống nhất, bảo đảm dữ liệu được quản lý xuyên suốt vòng đời, xác thực, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng theo quy định.

Đây là cơ sở để nguồn tài liệu lưu trữ được khai thác hiệu quả hơn, phục vụ yêu cầu quản trị hiện đại và gìn giữ ký ức quốc gia trong môi trường số./.