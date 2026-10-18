Xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, có ý nghĩa và tác động sâu sắc đến đời sống Mỹ thuật nước nhà và hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới. (Nguồn: Hội Mỹ thuật Việt Nam)

Mỹ thuật là một trong những lĩnh vực quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp văn hoá phát triển với mục tiêu đóng đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Tinh thần này được thể hiện trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 7/1/2026, về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó định hướng phát triển mỹ thuật (bao gồm bao gồm mỹ thuật truyền thống, mỹ thuật ứng dụng và nhiếp ảnh, triển lãm) thông qua thúc đẩy sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, và chuyển đổi số.

Mỹ thuật không chỉ là các tác phẩm trưng bày tại bảo tàng hay triển lãm thuần tuý mà xuất hiện trong nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội như thiết kế đồ hoạ, thời trang, nội thất, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, phần mềm, trò chơi điện tử…

Mỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong những ngành công nghiệp văn hoá chủ chốt tại Việt Nam. Sản phẩm mỹ thuật được thành các sản phẩm có giá trị thương mại, có thể xuất khẩu và mang tính cạnh tranh cao. Ứng dụng công nghệ số gắn với việc giới thiệu, lưu trữ tác phẩm và nâng cao hiệu quả quảng bá, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số đối với sản phẩm sáng tạo giúp đưa tác phẩm mỹ thuật tiếp cận công chúng rộng rãi hơn và tạo ra chuỗi giá trị bền vững.

Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển, xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, có ý nghĩa và tác động sâu sắc đến đời sống Mỹ thuật nước nhà và hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới.

Đại hội tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ khóa X; đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác, lý luận và phê bình mỹ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá tác phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế.

Các Đại biểu đã thảo luận và xác định đây là thời điểm những người nghệ sĩ đang đứng trước vận hội mới với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nghệ thuật diễn ra mạnh mẽ, thực tế yêu cầu những người nghệ sỹ chân chính không ngừng phát huy năng lực sáng tạo đồng thời phải thay đổi tư duy, phương thức làm nghề và cách tiếp cận công chúng một cách linh hoạt. Từ đó, sẽ có thêm nhiều tác phẩm có giá trị góp phần đưa nền mỹ thuật nước nhà có thể hội nhập với nền mỹ thuật quốc tế.

Ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Nhà Triển lãm mỹ thuật Art House 16 Ngô Quyền, Hà Nội và nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa Việt Nam Vương Duy Biên. (Nguồn: Hội Mỹ thuật Việt Nam)

Hội Mỹ thuật Việt Nam phát huy vai trò tạo môi trường sáng tạo thuận lợi để nghệ sỹ phát huy tối đa năng lực, chủ động tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới góp phần làm phong phú đời sống tinh thần bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và những giá trị tốt đẹp trong xã hội, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng yêu cầu của người yêu nghệ thuật, vừa giữ được chiều sâu văn hóa dân tộc, vừa nâng cao sức sống và khả năng đóng góp vào nền công nghiệp văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Chia sẻ về sự phát triển của ngành mỹ thuật trong kỷ nguyên công nghệ số, hoạ sĩ Nguyễn Thị Kim Đức tin rằng, nền mỹ thuật Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội vươn ra thị trường quốc tế nhanh hơn. Đặc biệt, trước bối cảnh thế giới biến đổi quá nhanh trong kỷ nguyên số trực tiếp và gián tiếp tác động đến môi trường sống của con người thì những yếu tố như văn hoá, tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm bảo vệ trái đất xanh sẽ luôn được coi trọng. Những tác phẩm mỹ thuật về chủ đề thiên nhiên sẽ luôn gắn kết con người khắp nơi trên thể giới đến gần nhau hơn.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá X, trong đó họa sĩ Đào Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Trước yêu cầu của thời kỳ kỷ nguyên số, Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để bám sát thực tế, xứng đáng là cầu nối tin cậy của các Hội viên đồng thời tăng cường hoạt động số hoá, quảng bá tác giả, tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả, quyền và lơi ích hợp pháp của nghệ sỹ, góp phần xây dựng thị trường mỹ thuật chuyên nghiệp, minh bạch.

Nhân dịp này, bản in tác phẩm Vỏ tương lai của hoạ sĩ Nguyễn Thị Kim Đức đã được trao tặng các đại biểu tham dự Đại hội. Được biết, tác phẩm Vỏ tương lai mang thông điệp bảo vệ môi trường, thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu sắc và đề cao lối sống tích cực của con người.