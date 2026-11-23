Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường É tiếp nhận thủ tục hành chính trên môi trường số.

UBND xã Mường É hiện có hơn 30 cán bộ, công chức làm việc tại 3 phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đây là lực lượng trực tiếp triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong từng lĩnh vực được giao.

Ông Lò Anh Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Mường É, cho biết: UBND xã chỉ đạo 100% cán bộ, chuyên viên chủ động nghiên cứu, tự học nâng cao kỹ năng số, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực phụ trách. Nhờ đó, tiến độ giải quyết công việc được bảo đảm, chất lượng tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh ngày càng được nâng cao.

Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã tổ chức 4 lớp tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, các quy định pháp luật mới và chương trình mục tiêu quốc gia do các sở, ngành của tỉnh tổ chức.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức của xã thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ trên hệ thống quản lý văn bản điện tử; sử dụng thành thạo chữ ký số; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ đã chủ động ứng dụng trợ lý ảo để tra cứu quy định pháp luật, tổng hợp số liệu, phục vụ công tác tham mưu và xử lý công việc.

Cán bộ xã Mường É hướng dẫn nhân dân sử dụng ứng dụng VNeID.

Trong lĩnh vực quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và giáo viên trên địa bàn, việc số hóa dữ liệu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khối lượng hồ sơ lớn được lưu trữ tập trung trên hệ thống điện tử, giúp việc cập nhật, tra cứu và hoàn thiện thông tin thuận lợi hơn.

Chị Bạc Cầm Thị Thật, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mường É, chia sẻ: Hiện tôi phụ trách lĩnh vực nội vụ của xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức khoa học hơn, tiết kiệm thời gian tra cứu và thuận lợi trong việc cập nhật văn bằng, chứng chỉ cũng như các tài liệu liên quan lên hệ thống dữ liệu điện tử.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường É, chuyển đổi số đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong giải quyết thủ tục hành chính. Đội ngũ chuyên viên thường xuyên tự học, cập nhật quy trình nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số để phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả.

Cán bộ xã Mường É xử lý công vụ trên môi trường số.

Cùng với việc rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ, trung tâm đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID và Cổng Dịch vụ công để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tăng cường số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Anh Lò Văn Chung, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường É, cho biết: Bản thân thường xuyên nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để nắm vững quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường số. Qua đó, việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch tại Mường É. Thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng nâng cao kỹ năng số, đổi mới tư duy và xây dựng văn hóa số trong đội ngũ cán bộ, công chức; từng bước làm chủ công nghệ mới, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo vào thực thi công vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.