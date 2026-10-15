Xây dựng nền hành chính phục vụ

Cán bộ xã Quế Sơn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại Nhà văn hóa thôn Quế Phong. Ảnh: ĐVCC

Đưa dịch vụ hành chính về tận thôn

Nhằm tiết kiệm thời gian và công sức đi lại cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, xã Quế Sơn đã đưa cán bộ cùng trang thiết bị về tận thôn để hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay tại cơ sở.

Bà Lê Thị Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn cho biết, địa phương vừa triển khai mô hình “Hành chính công lưu động” tại nhà văn hóa thôn Quế Phong, đưa thiết bị cần thiết cùng cán bộ chuyên môn về cơ sở để hỗ trợ bà con thực hiện thủ tục và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn.

“Thay vì phải tự tìm hiểu hoặc đi xa làm thủ tục, người dân được hướng dẫn trực tiếp tại thôn, từ đó nắm rõ quy trình để chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho những lần sau. Sau thôn Quế Phong, mô hình tiếp tục được triển khai tại nhà văn hóa thôn Đại Lộc, thôn Châu Sơn Đông và thôn Trung Thượng. Qua từng điểm, xã sẽ rà soát các trường hợp đặc biệt để có phương án hỗ trợ phù hợp”, bà Lập thông tin.

Tại các điểm đã triển khai, hơn 100 người dân được hướng dẫn trực tiếp các thao tác từ chuẩn bị hồ sơ điện tử, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ đến thanh toán trực tuyến.

Việc tạo tài khoản, đăng nhập và khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID cũng được cán bộ hướng dẫn chi tiết, giúp bà con từng bước làm quen với phương thức giải quyết thủ tục trên môi trường số.

Không dừng lại ở hỗ trợ hoàn thành từng hồ sơ đơn lẻ, xã Quế Sơn hướng tới mục tiêu giúp người dân hình thành kỹ năng sử dụng các nền tảng số. Sau mỗi đợt triển khai, các đơn vị sẽ tổng hợp số lượng người được hỗ trợ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và những vướng mắc phát sinh để kịp thời điều chỉnh cách làm.

Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa đối với người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo và những trường hợp hạn chế về khả năng sử dụng thiết bị thông minh.

Công an xã Tây Giang xuống tận nhà dân, hướng dẫn người dân thao tác trên thiết bị điện tử để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: ĐVCC

Đối với những trường hợp đi lại khó khăn hoặc không có thiết bị thông minh, lực lượng hỗ trợ sẵn sàng đến tận nhà giúp đỡ.

Ông Nguyễn Ngọc Huân (trú thôn Quế Phong) chia sẻ, việc cán bộ về tận thôn giúp bà con, nhất là người cao tuổi, thuận tiện hơn rất nhiều khi làm thủ tục: “Người già chúng tôi đi lại khó khăn, dùng điện thoại cũng chưa thạo. Có cán bộ đến tận nơi chỉ dẫn từng bước rất hiệu quả”.

Ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn đánh giá, việc đưa dịch vụ hành chính về gần khu dân cư không chỉ tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân mà còn đổi mới phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở. Khi được “cầm tay chỉ việc” từ những thao tác đầu tiên, bà con sẽ tự tin hơn để tự thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử.

Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự thuận tiện và khả năng tiếp cận của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Cán bộ phường Hải Vân trực tiếp xuống khu dân cư, hướng dẫn người dân tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục đất đai. Ảnh: ĐVCC

Lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm

Song song với việc đưa dịch vụ hành chính về khu dân cư, lực lượng công an cơ sở cũng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Thượng tá Đặng Ngọc Khoa, Trưởng Công an xã Tây Giang cho biết, là địa bàn miền núi với 14 thôn, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại, đơn vị luôn đặt mục tiêu kép: vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thay vì chờ người dân đến trụ sở, cán bộ, chiến sĩ chủ động xuống địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng công an đã trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID, xác thực thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt ưu tiên người cao tuổi ít tiếp xúc với công nghệ.

Cách làm này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ số mà còn giúp cán bộ cơ sở nắm chắc địa bàn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngay từ cơ sở.

Tại phường Hải Vân, tinh thần gần dân, sát cơ sở được cụ thể hóa bằng việc đưa cán bộ chuyên môn về tận khu dân cư để giải quyết các thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hộ gia đình.

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, qua rà soát, khu dân cư Tà Lang - Giàn Bí hiện có hơn 150 hộ dân. Nhiều hộ có nhu cầu đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Dù đây là những thủ tục thiết thân, liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân, song quá trình giải quyết gặp nhiều trở ngại do một số hộ bị thất lạc giấy tờ, hồ sơ thiếu tài liệu chứng minh nguồn gốc hoặc quá trình sử dụng đất.

Trước thực tế đó, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát kỹ tình hình quản lý, sử dụng đất và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, tập trung tháo gỡ cho các trường hợp còn vướng mắc tại Tà Lang - Giàn Bí.

“Thay vì để bà con phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần hỏi thủ tục, cán bộ phường và các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp về khu dân cư để lắng nghe, hướng dẫn cụ thể cho từng gia đình. Đây chính là mục tiêu chúng tôi hướng tới khi triển khai công việc tại cơ sở”, ông Hải cho hay.

Ông Nguyễn Bá Lộc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Vân cho biết, việc cán bộ trực tiếp xuống địa bàn giúp cơ quan chuyên môn nắm rõ hoàn cảnh, nhu cầu và vướng mắc của từng hộ.

Nhờ đó, việc hướng dẫn được thực hiện sát thực tế, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần do thiếu thông tin hoặc hồ sơ chưa hoàn thiện.

Phương châm “gần dân để hiểu dân, tháo gỡ khó khăn, lắng nghe để điều chỉnh cách phục vụ” đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động của chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ hiệu quả.