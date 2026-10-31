Xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, trọng dân, vì dân

Từ sự đóng góp của Nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông xã Thắng Lợi được đầu tư xây dựng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Điểm nhấn trong cải cách hành chính ở xã Thắng Lợi là nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC). Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin, xã chú trọng đổi mới phương thức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, hướng đến giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần, tạo thuận lợi cho người dân. Các thủ tục hành chính (TTHC) được công khai, quy trình giải quyết từng bước được chuẩn hóa và thực hiện trên môi trường điện tử. Người dân được hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thời hạn trả kết quả; theo dõi tiến độ xử lý, chủ động sắp xếp thời gian, công việc.

Xác định con người là yếu tố quyết định chất lượng phục vụ, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm PVHCC luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chuyên môn, hướng dẫn người dân tận tình, dễ hiểu; thực hiện nghiêm phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh, hạn chế tình trạng người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Đến làm thủ tục chứng thực học bạ cho con tại Trung tâm PVHCC xã, chị Lê Thị Thương, ở thôn Hữu Kiệm, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần làm TTHC, tôi thường loay hoay không biết cần chuẩn bị những giấy tờ gì, mất bao lâu mới có kết quả. Nay được cán bộ hướng dẫn cụ thể, các bước thực hiện và thời gian trả kết quả đều rõ ràng nên tôi chủ động hơn, không phải đi lại nhiều lần như trước”.

Xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành, Đảng ủy xã Thắng Lợi tập trung chỉ đạo nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai các nền tảng số phục vụ hoạt động của chính quyền. 100% cán bộ, công chức sử dụng Hệ thống đăng nhập tập trung của tỉnh và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa. Việc ứng dụng các nền tảng dùng chung góp phần bảo đảm xử lý hồ sơ công việc thông suốt, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị. Cùng với đó, xã từng bước thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý chuyên ngành trong các lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm, kế toán, tài sản công, quản lý cán bộ, công chức, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Qua đó, hoạt động quản lý, điều hành từng bước được chuẩn hóa, giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả tham mưu và năng lực thực thi công vụ.

Những chuyển biến trong cải cách hành chính được phản ánh qua kết quả giải quyết TTHC. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 3.869 hồ sơ; giải quyết trước hạn và đúng hạn 3.864 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,87%; có 5 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đạt 100%.

Kết quả trên cho thấy nỗ lực của địa phương trong chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc. Tuy nhiên, để chất lượng phục vụ ngày càng thực chất, xã cần tiếp tục khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn, nâng cao hiệu quả hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ; đồng thời tăng cường tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện TTHC.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, CĐS không chỉ đơn giản là ứng dụng công nghệ mà trước hết là đổi mới tư duy quản lý và phương thức phục vụ Nhân dân. Vì vậy, địa phương tiếp tục gắn CĐS với cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm quy trình giải quyết công việc công khai, minh bạch, đúng quy định; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá chất lượng phục vụ.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, công chức. Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với CĐS, xã Thắng Lợi đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, trọng dân và vì dân; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.