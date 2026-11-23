Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giao Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn làm đơn vị đầu mối tổ chức xây dựng báo cáo chuyên đề “Cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế và định hướng xây dựng năng lực tự chủ chiến lược quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh mới” phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược tự chủ quốc gia”.

Nhiều bài tham luận tại hội thảo cũng đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận về tự chủ chiến lược và chính sách tự chủ; phân tích tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và các cú sốc mới đối với Việt Nam; qua đó đề xuất hệ thống giải pháp, chính sách nâng cao năng lực tự chủ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua cuộc hội thảo này, chúng ta sẽ tiếp tục chắt lọc được những ý tưởng hay, những kiến nghị thiết thực, góp phần vào quá trình hoàn thiện đường lối của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN phát biểu tại hội thảo

Yêu cầu cấp thiết mang tính sống còn

Phân tích về Tự chủ chiến lược và chính sách trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Phó Viện trưởng Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: "Đầu thế kỷ XXI chứng kiến những biến chuyển sâu sắc và đa chiều của cục diện quốc tế, nổi bật là cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, các cú sốc địa - chính trị, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động toàn diện của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng sự gia tăng nhanh chóng của các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đối với Việt Nam - quốc gia có vị trí địa - chính trị đặc thù, độ mở kinh tế lớn và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng - việc nâng cao năng lực tự chủ chiến lược gắn với hoạch định, thực thi chính sách tự chủ là yêu cầu cấp thiết mang tính sống còn nhằm bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền và định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2045.

Phân tích cụ thể về vấn đề này, GS.TS. Nguyễn Văn Tài cho biết, trong khoa học chính trị và quan hệ quốc tế hiện đại, tự chủ chiến lược (Strategic Autonomy) là năng lực tổng hợp của một quốc gia trong việc tự xác định mục tiêu, đường lối phát triển, ra quyết sách độc lập, bảo vệ vững chắc các lợi ích cốt lõi và chủ động tham gia định hình luật chơi, trật tự khu vực cũng như quốc tế trước các biến động phức tạp từ bên ngoài. Khái niệm này gắn liền với quyền tự quyết, năng lực quốc gia và độc lập chính sách; không chỉ phản ánh năng lực phòng vệ trước sức ép địa - chính trị mà còn nhấn mạnh khả năng tạo lập không gian vận động chiến lược linh hoạt, giúp quốc gia không bị lôi kéo, lệ thuộc hay buộc phải "chọn bên" trong cạnh tranh giữa các nước lớn.

GS.TS. Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Phó Viện trưởng Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Theo GS.TS. Nguyễn Văn Tài, cấu trúc, tự chủ chiến lược là một chỉnh thể thống nhất được cấu thành từ các thành tố cơ bản, tương tác và bổ trợ lẫn nhau, cụ thể:

Tự chủ về đường lối phát triển: Khẳng định quyền tự quyết mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn quốc gia, giữ vững độc lập về lý luận và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tự chủ về kinh tế: Thể hiện ở năng lực sản xuất nội địa, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng để giảm sự lệ thuộc bên ngoài.

Tự chủ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Khả năng làm chủ công nghệ then chốt, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng quốc gia.

Tự chủ về đối ngoại và hội nhập quốc tế: Kiên định đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa, duy trì thế cân bằng chiến lược linh hoạt và chủ động tham gia định hình các thể chế đa phương.

Tự chủ về quốc phòng – an ninh: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, bảo đảm năng lực răn đe và phòng thủ từ sớm, từ xa.

Tự chủ về văn hóa – xã hội: Giữ gìn bản sắc dân tộc, lan tỏa hệ giá trị quốc gia và nâng cao "sức đề kháng" tinh thần trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài.

GS.TS. Nguyễn Văn Tài cho rằng, trong kỷ nguyên số và tác động sâu rộng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nội hàm của tự chủ chiến lược đã có sự mở rộng. Bên cạnh các trụ cột truyền thống như độc lập về chính trị, tự cường về kinh tế và vững mạnh về quốc phòng - an ninh, tự chủ chiến lược hiện đại còn bao hàm năng lực làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược (trí tuệ nhân tạo, hạ tầng nền tảng số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng mới, an ninh mạng), khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng trọng yếu, cũng như việc bảo vệ vững chắc chủ quyền dữ liệu và chủ quyền quốc gia trên không gian số.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Quốc phòng, An ninh là "Lá chắn" - công nghệ là "Đòn bẩy" kiến tạo nội lực và phát triển bền vững

Tiếp cận về tự chủ chiến lược và vai trò của quốc phòng – an ninh, công nghệ trong tự chủ chiến lược, Trung tướng, GS.TS. Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng: Đối với nước ta, sau chặng đường 40 năm đổi mới, tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng ta đã xác định “Tự chủ chiến lược” vừa là quan điểm, phương châm, nguyên tắc, đồng thời là mục tiêu cho sự phát triển trong Kỷ nguyên mới.

Trung tướng, GS.TS. Trần Vi Dân khẳng định: Quốc phòng - An ninh là "Lá chắn" bảo vệ vững chắc và chủ thể kiến tạo, tạo động lực cho phát triển. Tự chủ quốc phòng - an ninh đòi hỏi năng lực ngăn ngừa, hóa giải nguy cơ chiến tranh, xung đột, bất ổn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, trên cơ sở xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc bắt nguồn từ nền tảng văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công nghệ là "Đòn bẩy" kiến tạo nội lực và phát triển bền vững. Khoa học - công nghệ quyết định năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và vị thế tự chủ trong kỷ nguyên số. Làm chủ các công nghệ lõi (AI, bán dẫn, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, lượng tử) giúp quốc gia thoát khỏi "bẫy gia công", tránh lệ thuộc kinh tế và hạn chế tổn thương trước các chính sách bảo hộ, cấm vận công nghệ và hạn chế được những thách thức an ninh thời đại.

Trung tướng, GS.TS. Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

GS.TS. Trần Vi Dân phân tích, trên nền tảng tư duy "tự chủ mở", tiến trình tự chủ công nghệ cần tập trung vào ba mũi nhọn đột phá và một yêu cầu xuyên suốt gồm: Làm chủ hạ tầng số và chủ quyền dữ liệu, kiên quyết bảo vệ an toàn không gian mạng và các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia trước mọi nguy cơ xâm phạm. Nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu: Chuyển dịch mạnh mẽ từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ, lấy đội ngũ nhân lực chất lượng cao làm nòng cốt.

Đặc biệt, phát triển công nghệ vì mục tiêu nhân văn và bền vững, đặt công nghệ dưới sự dẫn dắt của hệ giá trị văn hóa; ưu tiên công nghệ xanh, công nghệ sạch và công nghệ lưỡng dụng phục vụ đồng thời quốc phòng – an ninh, dân sinh và các thách thức toàn cầu.

Theo đó, để vượt qua các nút thắt về vốn R&D, nhân tài và rào cản sở hữu trí tuệ, cần tạo đột phá về thể chế nhằm khơi thông sức sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội địa gắn với hợp tác quốc tế. Đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh công nghệ và an ninh trên các không gian mới.

Tại hội thảo, GS.TS. Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Phó Viện trưởng Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đưa ra định hướng chính sách xây dựng năng lực tự chủ chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới gồm 4 nhóm: Nhóm chính sách hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực quản trị quốc gia; Nhóm chính sách xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao sức chống chịu; Nhóm chính sách làm chủ khoa học - công nghệ, bảo đảm chủ quyền số và dữ liệu và Nhóm chính sách củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh.