Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu xem trưng bày thành tựu 80 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Chúng ta trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi người, mỗi tổ chức có cách đóng góp riêng nhưng đều chung tình yêu thương, không thờ ơ trước nỗi đau đồng loại. Những người trực tiếp dấn thân cùng hàng triệu tấm lòng tự nguyện cống hiến đã làm nên sức mạnh của phong trào nhân đạo, bồi đắp chiều sâu và sức sống trường tồn của truyền thống nhân ái Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cần tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần ba yêu cầu: Thứ nhất: nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương. Thứ hai: dũng cảm dấn thân – đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn. Thứ ba: hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nướcTô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia – nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc. Thông qua Cổng Nhân đạo số Quốc gia, cộng đồng có thể theo dõi những thông tin về mục tiêu, tiến độ triển khai, nguồn lực huy động và kết quả thực hiện các chương trình trong phạm vi được công khai. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để mỗi cá nhân, tổ chức cùng tham gia, đóng góp vào các hoạt động nhân đạo.