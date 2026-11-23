Ngày 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trải qua 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; phát huy thế mạnh của mạng lưới tổ chức rộng khắp, lực lượng tình nguyện viên đông đảo, niềm tin xã hội và khả năng kết nối, huy động, điều phối nguồn lực.

Bước vào giai đoạn 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng, lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo và những đóng góp quan trọng của Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả; trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo, cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Hội cần kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Thời gian tới, Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Tại Lễ kỷ niệm, 80 Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc đã được tôn vinh. Đây là những cá nhân đã và đang góp phần lan tỏa lòng tốt, kết nối yêu thương, làm đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng và ảnh Bác Hồ cho các Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia - nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc./.