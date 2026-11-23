Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Bằng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an; Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp Hội An ninh mạng quốc gia.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban tổ chức diễn tập dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban tổ chức diễn tập phát biểu khai mạc Hội nghị

Sẵn sàng ứng phó nguy cơ về an ninh mạng

Hội nghị diễn ra với 2 hình thức song song - nghe báo cáo chuyên đề và tiến hành diễn tập nội dung thực chiến tình huống theo thời gian thực với sự tham gia của 6 đội tuyển đến từ các Sở, ngành và Phòng An ninh mạng CATP Hà Nội.

Các đại biểu dự Hội nghị và 42 thành viên của 6 đội tuyển đến từ các sở, ngành tham gia diễn tập

Theo Ban tổ chức, chỉ một email giả mạo, một đường dẫn đáng ngờ cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng, gây lộ lọt dữ liệu, gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị; vì vậy diễn tập không còn là một hoạt động hình thức, mà là yêu cầu cấp thiết để lực lượng bảo đảm an ninh mạng Thủ đô sẵn sàng ứng phó trước những nguy cơ có thể xảy ra.

Chương trình Diễn tập An ninh mạng năm 2026 lấy bối cảnh giả định là một cuộc tấn công lừa đảo qua thư điện tử (phishing), tập trung vào 4 mục tiêu cốt lõi: Nhận diện sớm dấu hiệu lừa đảo qua tiêu đề, nội dung và đường dẫn; Phân tích nhật ký hệ thống để truy vết nguồn phát tán và quy mô tấn công; Điều tra số trên máy trạm và phân tích lưu lượng mạng nhằm làm rõ phương thức xâm nhập; Đánh giá mức độ ảnh hưởng và xây dựng phương án khắc phục, phòng ngừa hiệu quả.

Trong quá trình diễn tập, các đội đóng vai trò Đội phòng thủ và ứng cứu sự cố (Blue Team) sẽ thực thi toàn diện quy trình ứng phó chuẩn thực chiến qua các bước - Tiếp nhận cảnh báo và phát hiện các dấu hiệu bất thường - Khoanh vùng và xác định phạm vi ảnh hưởng của sự cố - Thu thập dữ liệu và tiến hành phân tích kỹ thuật chuyên sâu - Truy vết nguồn phát tán và làm rõ chuỗi xâm nhập - Đánh giá mức độ hậu quả và ảnh hưởng tổng thể - Đề xuất phương án ứng cứu, khắc phục dựa trên thứ tự ưu tiên.

Góp phần giữ vững môi trường số an toàn, tin cậy

Trong phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định cuộc diễn tập hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thông tin của thành phố với tư cách là tuyến phòng thủ, nơi phát hiện và trực tiếp ứng cứu sự cố ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua diễn tập, có cơ sở để kiểm tra, đánh giá thực chất ba vấn đề gồm: năng lực phát hiện, phân tích, ngăn chặn, ứng cứu và khôi phục của đội ngũ kỹ thuật; năng lực chỉ huy, ra quyết định của chủ quản hệ thống thông tin khi sự cố xảy ra, nhận thức, khả năng nhận diện các nguy cơ, sự cố đối với an ninh, an toàn mạng; hiệu quả của cơ chế phối hợp, báo cáo, chia sẻ thông tin giữa đơn vị vận hành hệ thống với cơ quan chuyên trách về an ninh mạng và các lực lượng liên quan.

Để kết quả diễn tập không chỉ dừng lại ở việc kiểm nghiệm phương án, quy trình ứng cứu sự cố mà thực sự được chuyển hóa thành năng lực chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ, sự cố an ninh mạng trong thực tiễn, thay mặt Ban Tổ chức diễn tập, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đề nghị các cơ quan, đơn vị, sở ngành và địa phương thuộc 4 trục hệ thống chính trị thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung.

Các đội thi tham gia diễn tập tình huống thực chiến

Cụ thể, trên cơ sở kết quả diễn tập, khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; soi chiếu, nhận diện những tồn tại, hạn chế, nguy cơ, lỗ hổng bảo mật, nhất là những bất cập trong cơ chế phối hợp, quy trình phát hiện, cảnh báo, ứng cứu và khắc phục sự cố để có giải pháp khắc phục phù hợp. Tiếp tục duy trì hoạt động diễn tập định kỳ, từng bước nâng cao phức tạp của các tình huống bảo đảm sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, an an ninh dữ liệu, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động của các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành của thành phố.

Quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng ứng cứu sự cố an ninh mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành cho đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm khi phát sinh tình huống có thể kịp thời phát hiện, đánh giá, xử lý ngay từ giai đoạn đầu, hạn chế thấp nhất nguy cơ lan rộng, gián đoạn hoạt động và thiệt hại do sự cố gây ra.

“CATP giao Phòng An ninh mạng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá toàn diện kết quả diễn tập; xác định những vấn đề có tính phổ biến, những nguy cơ, hạn chế mang tính hệ thống để tham mưu triển khai các biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó sự cố xâm phạm an ninh mạng; phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, cảnh báo nguy cơ an ninh mạng, từng bước hình thành năng lực bảo vệ an ninh mạng đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho tiến trình chuyển đổi số của Thủ đô” - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nêu rõ.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn của Cục An ninh mạng, Bộ Công an và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia; sự đồng hành của các chuyên gia, doanh nghiệp và tinh thần tham gia trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, sở, ngành thành phố, cuộc diễn tập hôm nay sẽ đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, thực sự thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững môi trường số an toàn, tin cậy cho sự phát triển của Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng – Bộ Công an báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Sau phần khai mạc, Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng – Bộ Công an đã báo cáo chuyên đề về “Tình hình an ninh mạng trong nước, quốc tế và trên địa bàn Thủ đô”; ông Vũ Ngọc Sơn báo cáo chuyên đề về “An ninh mạng trong kỷ nguyên AI, thuận lợi và thách thức”.

Song song trong thời gian này, 6 đội thi diễn tập thực chiến tình huống với nội dung “xử lý tình huống tấn công lừa đảo qua thư điện tử (Phishing)” theo thời gian thực.

Hội nghị diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn thành phố diễn ra trong thời gian 1 ngày. An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện trong chiều nay 23-11.