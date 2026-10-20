Xây dựng môi trường y tế không khói thuốc

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tuyên truyền đến bệnh nhân và người nhà người bệnh thực hiện quy định không hút thuốc lá tại cơ sở y tế.

Mỗi ngày, TTYT khu vực Vĩnh Tường tiếp nhận khoảng 550 lượt người đến khám và điều trị nội trú cho gần 400 bệnh nhân. Lượng người ra vào lớn nên việc duy trì môi trường xanh, sạch, không khói thuốc còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhận thức rõ tác hại của khói thuốc đối với sức khỏe, nhất là tại cơ sở y tế - nơi tập trung nhiều người đang điều trị các bệnh về hô hấp, tim mạch, trung tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị.

100% khoa, phòng, cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên y tế đã ký cam kết thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế. Trung tâm duy trì kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; đưa tiêu chí “không khói thuốc” vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại và khen thưởng cuối năm đối với tập thể, cá nhân. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành trong cán bộ, nhân viên.

Công tác tuyên truyền Luật PCTHCTL và lợi ích của việc từ bỏ thuốc cũng được triển khai bằng nhiều hình thức. Các thông điệp được truyền tải qua pano, áp phích tại sảnh chờ, hành lang. Ngoài ra còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ y tế, người bệnh, người nhà của người bệnh về tác hại của thuốc lá, góp phần hạn chế hành vi hút thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế.

Nhờ tích cực tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định về môi trường không khói thuốc, 100% cán bộ, y, bác sĩ của TTYT khu vực Vĩnh Tường không hút thuốc tại nơi làm việc. Tình trạng hút thuốc tại hành lang, sảnh chờ khám cơ bản không còn. Ông Nguyễn Văn Tùng ở xã Vĩnh Tường đang chăm sóc người thân điều trị nội trú tại trung tâm cho biết, trước đây tại bệnh viện vẫn có lúc người nhà của người bệnh hút thuốc ở hành lang hoặc khu vực chung, nhưng hiện nay tình trạng này hầu như không còn. Tại các sảnh chờ, khoa, phòng đều có biển cấm hút thuốc, tạo nên môi trường bệnh viện thoáng đãng, trong lành hơn, giúp người bệnh và người nhà người bệnh cảm thấy thoải mái, yên tâm điều trị.

BS.CKII Vũ Xuân Trường - Phó Giám đốc TTYT khu vực Vĩnh Tường cho biết: Việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là thực hiện Luật PCTHCTL mà còn gắn với trách nhiệm của đội ngũ y tế trong bảo vệ sức khỏe người bệnh. Thời gian tới, cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cập nhật các kỹ thuật mới, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc. Qua đó giữ vững môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.