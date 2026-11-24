Tuyên truyền cho bộ đội về Ngày Văn hóa Việt Nam qua hoạt động giới thiệu sách.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Trung đoàn Ra-đa 290 tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra-đa 290 phối hợp cùng đơn vị bạn tổng dọn vệ sinh môi trường địa phương nơi đóng quân.

Trong đợt cao điểm từ ngày 18 đến 24/11, Trung đoàn Ra-đa 290 gắn các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền thông qua sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đơn vị, hệ thống phát thanh nội bộ và bảng tin. Nội dung tập trung giới thiệu giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống Quân đội, Quân chủng Phòng không-Không quân và Sư đoàn 375; qua đó giáo dục cán bộ, chiến sĩ ý thức giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ phòng không-không quân trong thời kỳ mới.

Điểm nhấn trong các hoạt động là gắn giáo dục văn hóa với thực tiễn công tác của bộ đội. Qua các buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ cùng trao đổi về văn hóa ứng xử, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với người lính ra-đa, nét đẹp văn hóa được thể hiện từ lời nói, tác phong, sự quan tâm, giúp đỡ đồng đội đến tinh thần nghiêm túc trong từng ca trực. Mỗi vị trí công tác đều đòi hỏi sự chính xác, hiệp đồng chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao.

Tích cực xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tại các đơn vị trong Trung đoàn.

Cùng với đó, Trung đoàn chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của Nhà truyền thống, Phòng Hồ Chí Minh, tủ sách, báo và các tư liệu lịch sử. Việc đọc sách, tìm hiểu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị giúp cán bộ, chiến sĩ, nhất là quân nhân trẻ, hiểu rõ hơn truyền thống, sự hy sinh và đóng góp của các thế hệ đi trước. Đối với bộ đội tại các trạm ra-đa đóng quân xa cơ quan Trung đoàn, những hoạt động này còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng đội.

Không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được thể hiện qua các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và xây dựng cảnh quan doanh trại. Các đơn vị duy trì nền nếp vệ sinh, chăm sóc cây xanh, giữ gìn nơi ăn ở, học tập sáng, xanh, sạch, đẹp; sắp xếp tủ sách, bảng tin khoa học, thuận tiện cho bộ đội sử dụng. Qua đó, ý thức xây dựng môi trường văn hóa và thực hiện nếp sống chính quy được củng cố từ những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện đóng quân và lịch công tác của từng đơn vị, bảo đảm duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ quản lý vùng trời. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của môi trường văn hóa lành mạnh trong xây dựng đơn vị vững mạnh, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là hoạt động trong một đợt cao điểm mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống đơn vị trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra-đa 290. Từ những buổi sinh hoạt chính trị, những trang sách được mở ra đến việc chăm chút cảnh quan doanh trại và duy trì nếp sống chính quy, các giá trị văn hóa tiếp tục được bồi đắp, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để người chiến sĩ canh trời vững vàng trên trận địa bảo vệ bầu trời Tổ quốc.