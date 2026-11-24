Niềm vui của mẹ khi các con khỏe mạnh, chăm ngoan.

Để mỗi gia đình trở thành mái ấm yêu thương

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của gia đình đối với sự phát triển bền vững của xã hội, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các chiến lược, chương trình, đề án về công tác gia đình.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Nội dung các hoạt động tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình; thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống trong đời sống hiện đại.

Để công tác này đi vào chiều sâu, các cấp, ngành liên quan đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, truyền thông lưu động, cấp phát tài liệu và tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền được lồng ghép với các sự kiện, ngày kỷ niệm như Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Bà Tô Thị Chiến, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Thắng Lợi, xã La Bằng, chia sẻ: Trong quá trình thực hiện Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, các tiêu chí được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hằng ngày. Đó là cha mẹ quan tâm, chăm lo giáo dục con cái; các thành viên yêu thương, chia sẻ, cùng thực hiện trách nhiệm chung; đề cao bình đẳng giới và không để xảy ra bạo lực gia đình.

Thông qua họp xóm, người dân xóm Phú Mỹ (xã Kha Sơn) được gặp gỡ, chia sẻ và tiếp nhận thêm những thông tin mới.

Còn ông Bùi Thế Tú, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Phú Mỹ, xã Kha Sơn, tự hào cho biết: Xóm có 100% số hộ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Danh hiệu gia đình văn hóa không chỉ là sự ghi nhận mà còn là niềm tự hào của mỗi gia đình, dòng họ. Khi mỗi gia đình đều giữ gìn nếp sống tốt đẹp, thôn xóm sẽ bình yên, môi trường sống lành mạnh, mọi người cùng chăm lo phát triển kinh tế.

Hơn 25 năm triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn trước khi sáp nhập, những nội dung của phong trào ngày càng thấm sâu vào đời sống cộng đồng.

Các tiêu chí gần gũi, thiết thực, gắn với sinh hoạt hằng ngày; đặc biệt, hương ước, quy ước do chính người dân bàn bạc, xây dựng và thống nhất thực hiện đã góp phần hình thành, củng cố nếp sống văn minh ở từng khu dân cư. Đã có hàng triệu lượt gia đình được công nhận đạt tiêu chí Gia đình văn hóa; hàng trăm nghìn lượt khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Sau khi sáp nhập tỉnh vào tháng 7-2025, phong trào tiếp tục được duy trì, lan tỏa rộng khắp. Hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố và cơ quan đạt danh hiệu, tiêu chí văn hóa đều trên 90%.

Lan tỏa nếp sống văn minh

Nếp sống văn minh được vun đắp đã tạo điều kiện để người dân gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Những va chạm, mâu thuẫn trong cộng đồng cơ bản được hòa giải ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Bà Hà Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Nếp sống văn minh bắt đầu từ mỗi gia đình, được thể hiện qua những việc làm cụ thể như tích cực tham gia các mô hình tự quản, đồng thuận đóng góp công sức, hiến đất xây dựng thiết chế văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới. Những hành động đó góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, văn minh ở mỗi địa phương.

Đồng bào dân tộc Sán Chay (ở xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên) luôn quan tâm gìn giữ, trao truyền nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó có trang phục truyền thống.

Cùng với xây dựng gia đình văn hóa, các địa phương chú trọng gắn phong trào với phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Nhiều hoạt động tương trợ được duy trì như giúp nhau ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn, giúp đỡ các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xây dựng nếp sống văn minh luôn gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Ông Hoàng Văn Chắn, xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên, chia sẻ: Những năm gần đây, đồng bào dân tộc Sán Chay chúng tôi cũng như các dân tộc khác đã có ý thức tốt hơn trong gìn giữ, trao truyền tiếng mẹ đẻ và những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Cùng chung mong muốn ấy, bà Đặng Thị Nguyên, xóm Nác - Khuân Đã, xã Tràng Xá, cho biết: Để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Dao, chúng tôi tham gia Câu lạc bộ Giữ gìn bản sắc văn hóa người Dao do xã thành lập. Đây là nơi các thành viên cùng chia sẻ, lan tỏa và nâng cao ý thức gìn giữ tiếng mẹ đẻ, những nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và các câu lạc bộ liên quan đến công tác gia đình. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống cùng các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc được gìn giữ, trao truyền và phát huy. Đây không chỉ là những di sản quý báu cần bảo tồn mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ, giúp người trẻ hiểu hơn về cội nguồn, phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Xây dựng môi trường văn hóa không phải là việc làm nhất thời mà cần được vun đắp từ những hành động nhỏ trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Khi mỗi nếp nhà thực sự trở thành một mái ấm yêu thương, nơi các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và trao truyền, đó sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội văn minh, góp phần đưa Thái Nguyên phát triển thịnh vượng, hạnh phúc.