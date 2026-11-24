Theo đó, các cấp đã đưa nội dung xây dựng môi trường văn hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, có kế hoạch tổ chức thực hiện gắn kết chặt chẽ với phong trào “Thi đua Quyết thắng” và xây dựng “Doanh trại chính quy, sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Xây dựng cảnh quan

Cùng với việc sắp xếp tổ chức cơ quan, biên chế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm túc nền nếp chính quy, không ngừng xây dựng cảnh quan môi trường làm việc. Các thiết chế văn hóa được ưu tiên quy hoạch, xây dựng đồng bộ, tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện lành mạnh, ngăn nắp.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh tìm hiểu lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Việc duy trì nền nếp chính quy, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần tạo môi trường văn hoá quân sự lành mạnh, phong phú trong lực lượng vũ trang tỉnh. Một doanh trại khang trang cùng hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp cán bộ chiến sĩ (CBCS) ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, thêm gắn bó với đơn vị và không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đến Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là ngay từ cổng đơn vị rất sạch sẽ, đi vào bên trong là khuôn viên rộng lớn, thoáng đãng, với các biển bảng, pa nô, khẩu hiệu được treo ngay ngắn, đúng vị trí; khu thể thao, khu tăng gia được quy hoạch hợp lý. Đang cùng các chiến sĩ vận chuyển cây cảnh, Thượng úy Nghiêm Việt Hoàng, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 cho biết: Hưởng ứng ngày văn hóa Việt Nam 24/11, cùng với việc tuyên truyền, giáo dục, tạo sức lan tỏa ngày văn hóa, chúng tôi tích cực xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp. Đơn vị tập trung sắp xếp, bố trí lại những vị trí cây cảnh cho phù hợp, tích cực cải tạo, chăm sóc vườn hoa, quét dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sinh hoạt chung trong toàn đơn vị.

Không chỉ riêng tại Tiểu đoàn 1, thời gian này, các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh đang tập trung bắt tay cải tạo, xây dựng hệ thống vườn hoa, cây cảnh. Các đơn vị cũng đầu tư, thay mới hệ thống bảng, biển; duy trì các hoạt động thể thao; tổ chức tăng gia, chăn nuôi bảo đảm gọn, sạch; hoàn chỉnh hệ thống bảng tin thi đua, phòng Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị đã củng cố, xây dựng và đưa vào sử dụng 750 pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan rực rỡ, ngay ngắn; thường xuyên chăm sóc 151 khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh; duy trì 136 sân thể thao, 31 bãi thể lực và 2 bể bơi. Sự đầu tư bài bản, quy mô này không chỉ làm thay đổi diện mạo các doanh trại mà còn đáp ứng tốt nhất nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất của CBCS sau những giờ huấn luyện.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, CBCS sinh hoạt trong không gian thoáng đãng, với hệ thống khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, cây tạo bóng mát. Đơn vị đã huy động ngày công của bộ đội vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ để cải tạo, xây dựng khuôn viên. Hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí ngay ngắn; nền nếp, tác phong, kỷ luật quân đội được duy trì nghiêm túc, tạo nên diện mạo chính quy, vững chắc nơi tuyến đầu.

Thiếu tá Hoàng Văn Thụ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: Với đặc thù phụ trách quản lý địa bàn có 2 cửa khẩu quốc tế, đơn vị thường xuyên có các đoàn công tác, du khách đến tham qua, việc xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại luôn được đơn vị chú trọng. Được rèn luyện, học tập, làm việc trong một doanh trại thoáng đãng, sạch, đẹp, giúp CBCS vơi đi những vất vả sau mỗi ca tuần tra biên giới, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu, trách nhiệm với công việc. Đơn vị luôn quán triệt tinh thần coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, mỗi CBCS đều tự giác giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường, nghiêm túc thực hiện lễ tiết tác phong chuẩn mực, đây là nền tảng để đơn vị giữ vững kỷ luật, kỷ cương văn hóa công sở.

Duy trì sinh hoạt

Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội không thể tách rời việc phát huy quyền làm chủ của quân nhân. Thông qua các buổi sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần hằng tuần, hằng tháng, chỉ huy đơn vị luôn chủ động nắm bắt tư tưởng của bộ đội. Việc đối thoại, giải quyết thấu đáo các vướng mắc, chế độ chính sách giúp tăng cường sự đoàn kết, củng cố vững chắc niềm tin của CBCS vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy.

Cùng với việc xây dựng cảnh quan, không gian làm việc, dưới sự chủ trì của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các buổi sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần không còn khô khan mà trở thành diễn đàn cởi mở, nơi CBCS được thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Những vướng mắc về chế độ chính sách, những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm vụ đều được giải đáp kịp thời. Chính sự lắng nghe, thấu hiểu từ cấp trên đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, giúp mỗi CBCS xác định rõ động cơ phấn đấu và trách nhiệm của bản thân. Khi tư tưởng đã thông, anh em sẽ tự giác hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh chăm sóc hoa, cây cảnh

Ngày 5/11, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 đã tổ chức sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần. Điểm nổi bật của buổi sinh hoạt là không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, chân thành; các ý kiến đóng góp được chỉ huy đơn vị lắng nghe, tiếp thu và giải đáp kịp thời; những vấn đề còn vướng mắc được trao đổi, định hướng giải quyết trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của CBCS.

Thiếu tá Triệu Thế Hin, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: Buổi sinh hoạt đã mang đến cho cán bộ, chiến sĩ những thông tin, nội dung cơ bản về tình hình thời sự, nhiệm vụ chính trị của quân đội; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và những quy định của đơn vị. Đồng thời, thông qua các hình thức trao đổi, thảo luận, CBCS đã thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình học tập, công tác, rèn luyện và sinh hoạt. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng Tiểu đoàn 1 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú.

Môi trường văn hóa quân đội mẫu mực còn vươn ra khỏi khuôn viên doanh trại, lan tỏa sâu rộng trong công tác giáo dục truyền thống cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Với nền nếp chính quy và cảnh quan khang trang, các doanh trại quân đội trên địa bàn đã trở thành địa điểm để tổ chức các hoạt động giáo dục trực quan, sinh động. Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với tổ chức, đoàn thể địa phương, các trường học để tổ chức các buổi tham quan thực tế, ngoại khóa, tọa đàm. CBCS trực tiếp hướng dẫn, kể chuyện truyền thống đã góp phần thiết thực vào việc truyền lửa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, đoàn viên thanh niên.

Bà Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa cho biết: Nhà trường đã có dịp tổ chức đến tham quan thực tế tại Tiểu đoàn 1. Cảnh quan doanh trại sạch, đẹp, ngăn nắp cùng tác phong kỷ luật, thái độ ân cần của CBCS là tấm gương trực quan, sinh động giáo dục lối sống cho học sinh.

Việc xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại LLVT tỉnh đã mang lại hiệu quả toàn diện, thiết thực. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị; làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.