Xây dựng môi trường văn hóa ở vùng biên

Rèn luyện thói quen đọc sách trong các đơn vị biên phòng. Ảnh: Bộ đội Biên phòng

Cuối tháng 10, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế cùng Sở VHTT&DL ký kết chương trình phối hợp trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy trách nhiệm, vai trò của mỗi cơ quan trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Nhân dân khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo Trung tá Lê Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị giai đoạn 2021 - 2025 đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Trong đó, nổi bật là những hoạt động văn hóa, văn nghệ được người dân biên giới háo hức đón nhận. Trong những ngày hội rộn rã này, bà con như quên hết nhọc nhằn mưu sinh, hòa niềm vui, gửi nụ cười vào những tiết mục nghệ thuật, những điệu múa, lời ca ca ngợi Tổ quốc thiêng liêng, tình quân dân thắm thiết và nét đẹp, hồn cốt núi rừng bản làng nơi biên cương.

Để mang những chương trình văn nghệ phục vụ bà con vùng biên, BĐBP thành phố cùng Sở VHTT&DL phối hợp chặt chẽ trong từng khâu tổ chức. Theo đó, BĐBP chuẩn bị địa điểm, bảo đảm an ninh, hậu cần và các phương án dự phòng. Đồng thời, kết hợp tổ chức các hoạt động an sinh kèm theo, kết nối phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân tặng hàng nghìn suất quà cho người dân, học sinh khó khăn…

Về phía Sở VHTT&DL, đơn vị định hướng, giám sát Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế dàn dựng các tiết mục phù hợp với thị hiếu của đồng bào biên giới. Các nghệ sĩ tập luyện công phu, tổng duyệt kỹ lưỡng, bảo đảm mang đến cho người dân biên giới những chương trình nghệ thuật chất lượng.

Một hoạt động phối hợp nổi bật khác là tổ chức, lan tỏa “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên tuyến biên giới đất liền và tuyến biển. Hằng năm, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường tuyên truyền và tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” tại các đơn vị, trường học trên địa bàn. Trong chuỗi hoạt động này, Thư viện thành phố Huế luôn đồng hành, tặng nhiều đơn vị biên phòng, trường học hàng nghìn đầu sách, đồng thời hỗ trợ trưng bày, phục vụ đọc sách tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách trong cán bộ, chiến sĩ, học sinh và người dân khu vực biên giới; bồi đắp tri thức tư duy, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách, nâng cao đời sống văn hóa.

Từ năm 2020 đến nay, Sở VHTT&DL đã đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ công tác thông tin truyền thông, thông tin đối ngoại cho nhiều đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền và tuyến biên giới biển. Hằng năm, Sở thực hiện bảo dưỡng, tôn tạo các cụm pano tuyên truyền thông tin đối ngoại tại Cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô) và cửa khẩu A Đớt (xã A Lưới 4). Riêng 2 năm 2024 - 2025, Sở đã thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu A Đớt, nhằm cung cấp thông tin cho người dân các xã biên giới.

Công tác phối hợp còn được thể hiện qua hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo. Các đồn biên phòng phối hợp với các phòng văn hóa - xã hội thuộc các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 tuyên truyền đến người dân về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Phòng, chống mua bán người…

Bên cạnh tuyên truyền tập trung tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, các đơn vị còn phối hợp tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh địa phương và mô hình “Tiếng loa biên phòng” đến những bản làng xa xôi. Qua đó, kiến thức pháp luật từng bước đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giai đoạn 2020 - 2025, Sở VHTT&DL đã xuất bản 1.000 cuốn cẩm nang cung cấp thông tin về chủ quyền và phát triển bền vững tài nguyên biển cho ngư dân; 500 bộ sách ảnh giới thiệu tiềm năng và công cuộc bảo vệ biển đảo, đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ); đầu tư, phân bổ gần 4.000 đầu sách vào tủ sách phục vụ cộng đồng tại khu vực biên giới…