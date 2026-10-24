Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh ngay từ khu dân cư

Thành phố Hà Nội đã lựa chọn phường Giảng Võ và phường Xuân Đỉnh để thí điểm mô hình hoạt động thiết chế văn hóa tổ dân phố. Hai phường đại diện cho khu vực trung tâm và khu vực xa trung tâm, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Các đại biểu đến thăm khu vực sinh hoạt của câu lạc bộ ca trù phường Xuân Đỉnh.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận những kết quả bước đầu từ mô hình điểm phường Xuân Đỉnh. Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo thành phố đánh giá mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, thu hút người dân tham gia, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đáng chú ý, câu lạc bộ duy trì hoạt động di sản truyền thống địa phương đã phát triển từ 5 thành viên ban đầu lên 50 thành viên, cho thấy sức lan tỏa của các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Hiện nay, phường Xuân Đỉnh có 26 nhà văn hóa, 5 điểm sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Trong năm 2026, phường dự kiến đầu tư khoảng 70 tỷ đồng cho 9 nhà văn hóa thuộc tổ dân phố, mua sắm thiết bị thể thao tại 7 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận những kết quả bước đầu từ mô hình hoạt động thiết chế văn hóa tổ dân phố tại phường Xuân Đỉnh.

Mô hình tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa tổ dân phố tại Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2, phường Xuân Đỉnh sẽ tập trung khai thác đồng bộ các phòng chức năng, khuôn viên, kết nối với các không gian lân cận, tổ chức đa dạng các hoạt động trong nhà, ngoài trời. Không chỉ bổ sung trang thiết bị, mô hình còn hướng tới đổi mới phương thức quản lý, khai thác và phát huy công năng của nhà văn hóa theo hướng đa chức năng, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Thông qua mô hình này, phường mong muốn từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của nhà văn hóa tổ dân phố như một trung tâm kết nối cộng đồng, thúc đẩy và lan tỏa các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với chuyển đổi số, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh ngay từ khu dân cư.

Ông Nguyễn Hưng Quốc - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh hi vọng, nhà văn hóa sẽ trở thành địa chỉ quen thuộc, việc đến nhà văn hóa sẽ dần trở thành thói quen của người dân, bởi nơi đây phục vụ nhu cầu đọc sách, trải nghiệm các hoạt động thể thao và văn hóa.

Sau thời gian thí điểm, hiệu quả hoạt động của các mô hình sẽ được đánh giá để rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn trên toàn thành phố.