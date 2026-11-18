Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Thượng tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên Khoa Chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân trong vai trò báo cáo viên truyền đạt chuyên đề.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh Đà Nẵng giữ vai trò trung tâm chiến lược của khu vực, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ mà còn phải chuẩn mực về đạo đức, văn hóa ứng xử và nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Việc phát huy phong trào thi đua "Ba Nhất" phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực rèn luyện, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tận tụy phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo Công an TP đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào thi đua "Ba Nhất", gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động trong Công an nhân dân và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và cán bộ chiến sĩ đã nghe báo cáo chuyên đề quan trọng từ báo cáo viên, qua đó tiếp tục bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Chương trình cũng diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng Công an TP thời gian tới.

Chương trình sinh hoạt chính trị là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển văn hóa Công an nhân dân; đồng thời tạo động lực đưa phong trào thi đua "Ba Nhất" ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.