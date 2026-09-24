Xây dựng môi trường văn hóa gắn kết từ cơ sở

Các sân chơi văn hóa văn nghệ góp phần gắn kết cộng đồng dân cư

Lan tỏa đời sống văn hóa từ các hội thi

Có những sân khấu không lớn, không được đầu tư cầu kỳ nhưng khi ánh đèn bật lên lại thu hút đông đảo người dân tìm đến. Ở đó, những người vốn quen với công việc đồng áng, cơ quan, trong nhà xưởng… đều trở thành diễn viên, ca sĩ. Họ mang lên sân khấu không chỉ lời ca, điệu múa, vở kịch mà còn mang theo câu chuyện về quê hương, con người, tình yêu lao động, cuộc sống và những tình cảm được vun đắp từ cộng đồng.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng xã Hàm Thuận Bắc lần thứ I diễn ra trong tháng 8 vừa qua đã mang không khí như vậy. Dù không chuyên nghiệp, các tiết mục đều tự dàn dựng, tự thiết kế đạo cụ, nhưng sự chung tay từ lực lượng ở cơ sở lại tạo nên không gian văn hóa gần gũi, giản dị, dễ tiếp nhận. Những khoảng cách về nghề nghiệp, tuổi tác hay hoàn cảnh vì thế được rút ngắn lại, khi tất cả cùng đứng trong một đội hình, cùng tập một tiết mục và chờ đến lúc ánh đèn sân khấu bật sáng. Chị Thông Thị Mỹ Na (thôn Lâm Giang) cho biết: “Bình thường ai cũng bận công việc, nhưng khi địa phương tổ chức văn nghệ thì mọi người lại cùng nhau trao đổi, tập luyện. Những hoạt động tập trung sẽ giúp anh, chị, em trong thôn xích lại gần nhau hơn”.

Trên sân khấu, mọi người dân đều tỏa sáng.

Nếu ở Hàm Thuận Bắc, các đội văn nghệ cùng nhau tạo nên một chương trình nhiều màu sắc thì tại Phan Rí Cửa, “Hội thi Phan Rí Cửa” lại thu hút người dân bằng một sân chơi gần gũi hơn. Ở đó, mỗi thí sinh mang đến một giọng hát, một cách thể hiện và một câu chuyện riêng. Có người đã quen với sân khấu qua các phong trào văn nghệ ở địa phương, cũng có người lần đầu mạnh dạn đăng ký dự thi. Sự khác nhau trong cách chọn bài, cách hát và phong cách biểu diễn tạo nên nét riêng cho từng thí sinh, giúp sân khấu trở nên mộc mạc, tự nhiên hơn.

Bồi đắp nền tảng văn hóa từ cơ sở

Trong đời sống hiện đại, khi hình thức giải trí ngày càng đa dạng và mỗi người có thể tìm đến một không gian riêng, thì hoạt động văn hóa gắn kết cộng đồng lại càng cần thiết. Ở nhiều địa phương phía Đông tỉnh, các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng từ quy mô cấp phường, xã, đến tổ dân phố đang được tổ chức sôi nổi. Hoạt động thực sự là sân chơi để phát hiện, nuôi dưỡng những “hạt nhân” văn hóa trong cộng đồng.

Các hoạt động văn hóa góp phần gắn kết cộng đồng dân cư tại Hàm Thuận Bắc.

Ông Mai Đàng Quốc Khả - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phan Rí Cửa cho biết: “Qua các hội thi văn nghệ tại địa phương cho thấy sự đầu tư của thí sinh ngày càng bài bản hơn. Khi có một sân chơi phù hợp, những người yêu ca hát, các nhóm văn nghệ ở khu dân cư sẽ có điều kiện thể hiện năng khiếu của mình. Từ đó, địa phương cũng phát hiện thêm những “hạt nhân” cho phong trào”.

Còn bà Trần Thị Tuyết Nhung - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hàm Hiệp chia sẻ: Một sân khấu nhỏ có thể không thu hút hàng nghìn người, nhưng nếu được duy trì đều đặn sẽ tạo nên một thói quen sinh hoạt văn hóa. Vì vậy, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất hay tổ chức thêm các chương trình. Quan trọng hơn là tạo được môi trường để người dân cảm thấy mình là một phần của không gian ấy.

Đời sống văn hóa không chỉ được hình thành từ những lễ hội, sự kiện hay các thiết chế văn hóa chuyên nghiệp mà một phần quan trọng được tạo nên từ những hoạt động thường xuyên diễn ra ở khu dân cư. Ở đó, người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người tham gia và thụ hưởng. Và khi cộng đồng cùng chung tay, đồng thuận, những giá trị tưởng như vô hình sẽ dần trở thành nền tảng xây dựng môi trường văn hóa gắn kết từ cơ sở.