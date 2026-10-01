Xây dựng môi trường sống thân thiện, nghĩa tình đối với người cao tuổi phường Hoàng Mai

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, tâm huyết của các thế hệ người cao tuổi (NCT) trên địa bàn phường, đặc biệt là từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi phường. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang ôn lại truyền thống và báo cáo tình hình công tác NCT trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2026, công tác NCT đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thơ ca và sinh hoạt cộng đồng được duy trì thường xuyên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho NCT với phương châm “Sống vui – Sống khỏe – Sống có ích”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Oanh.

Cùng với đó, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT được phường đặc biệt quan tâm. Hiện nay trên địa bàn phường có hơn 2.000 NCT từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách dành cho NCT; trên 2.000 NCT được hưởng bảo hiểm y tế theo các diện chính sách. Phường có 1.702 NCT chẵn tuổi năm 2026 được mừng thọ; 526 NCT đang hưởng chính sách ưu đãi người có công; 831 NCT đang hưởng hưu trí xã hội; 275 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người khuyết tật; gần 8.000 NCT đang hưởng chế độ lương hưu và các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội khác.

Quang cảnh Hội nghị Kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Ảnh: Trần Oanh.

Nhân dịp này, UBND phường đã thăm hỏi, tặng quà 82 cụ già yếu, ốm đau và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Đồng thời, phường bổ sung mừng thọ 17 cụ chẵn tuổi năm 2026.

“Trong quá trình xây dựng và phát triển của phường Hoàng Mai, chúng tôi luôn xác định NCT không chỉ là đối tượng chăm sóc mà còn là nguồn lực quý báu, tài sản quý báu cần được kính trọng, phát huy và tạo điều kiện để tiếp tục cống hiến”- đồng chí Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh và đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội NCT và các tổ dân phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT; chú trọng chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và vật chất. Đặc biệt, cần thường xuyên rà soát, quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa; đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau...

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quỳnh Trang báo cáo công tác người cao tuổi. Ảnh: Trần Oanh.

Hoạt động của Hội cần thực sự hướng về cơ sở, hội viên, lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và điều kiện thực tế của NCT. Đặc biệt là xây dựng môi trường sống thân thiện, văn minh và nghĩa tình đối với NCT. Mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền, gia đình, người dân tiếp tục phát huy truyền thống kính trọng NCT bằng những hành động thiết thực hằng ngày.

Không khí vui tươi, phấn khởi của các đại biểu người cao tuổi. Ảnh: Trần Oanh.

Thay mặt cho gần 9.000 hội viên, bà Trịnh Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội NCT phường Hoàng Mai xin hứa đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng các chi hội vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp đưa phường Hoàng Mai ngày càng phát triển.