Xây dựng môi trường sống lành mạnh

LẤY PHÒNG NGỪA LÀM TRỌNG TÂM

Tại phường Hồng Ngự, công tác PCMD được triển khai theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, UBND phường cụ thể hóa bằng các văn bản triển khai đến cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền tệ nạn ma túy, mại dâm cho đoàn viên, thanh niên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương tổ chức 10 lượt tuyên truyền tại cộng đồng với hơn 257 lượt người tham dự; 2 cuộc tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho hơn 65 lượt tiếp viên; đồng thời thực hiện 12 lượt tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với tuyên truyền, công tác quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ được tăng cường. Toàn phường hiện có 175 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có 138 cơ sở lưu trú và 23 cơ sở nhà hàng, karaoke, massage.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những dấu hiệu vi phạm, góp phần phòng ngừa hoạt động mại dâm trá hình và giữ vững an ninh, trật tự.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự cho biết: “Phường Hồng Ngự chú trọng tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các khu phố, cơ sở giáo dục; ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền như: Chia sẻ thông tin, tài liệu pháp luật qua các nhóm cộng đồng, mạng xã hội, hình ảnh, video và các kênh thông tin điện tử, giúp nội dung tuyên truyền đến người dân, phụ huynh và học sinh nhanh chóng, thuận tiện hơn. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, xây dựng các nội dung ngắn gọn, trực quan, dễ nhớ, dễ chia sẻ; phát huy hiệu quả các nền tảng số và mã QR để người dân có thể chủ động tiếp cận thông tin, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh”.

Sở Y tế chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình PCMD giai đoạn 2026 - 2030 của Trung ương; đồng thời phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình và kế hoạch PCMD năm 2026.

Từ định hướng chung, các địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ bằng những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, huy động sự tham gia của chính quyền, đoàn thể và người dân.

Tại xã Thường Phước, cùng với cấp ủy, chính quyền, tuổi trẻ địa phương tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó có PCMD. Xã đoàn chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên; phối hợp với ngành Công an, Quân sự, Biên phòng tổ chức tuyên truyền, chuyển tải thông tin đến đoàn viên, thanh niên qua các nhóm Zalo, Fanpage Tuổi trẻ xã Thường Phước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Xã đoàn phối hợp tổ chức 4 đợt tuyên truyền pháp luật, phòng, chống ma túy, mại dâm thu hút hơn 600 người dân và đoàn viên, thanh niên tham gia. Lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tham gia duy trì mô hình “Tiếng loa thanh niên” tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tệ nạn xã hội tại khu dân cư và khu vực biên giới.

Đoàn viên Nguyễn Thị Xuân Hồng, Chi đoàn ấp Thường Thới, xã Thường Phước chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn những tác hại của tệ nạn xã hội, trong đó có mại dâm, ma túy; đồng thời biết cách nhận diện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến bản thân, bạn bè. Tôi nghĩ với thanh niên, phòng ngừa từ sớm rất quan trọng. Khi có môi trường sinh hoạt lành mạnh, được tham gia các hoạt động của Đoàn, thể thao, tình nguyện và giao lưu với những người tích cực, chúng tôi có thêm lựa chọn và động lực để tránh xa những việc làm không tốt”.

Đồng chí Phạm Đình Phúc, Bí thư Xã đoàn Thường Phước cho biết: “Phòng ngừa tệ nạn mại dâm, ma túy không chỉ dừng ở tuyên truyền, mà cần tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để đoàn viên, thanh niên tham gia. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng duy trì các hoạt động thể thao, sân chơi, tìm hiểu pháp luật, hoạt động an sinh xã hội; đồng thời hỗ trợ thanh niên hoàn lương tiếp cận vốn vay, học nghề, phát triển kinh tế, giúp họ ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái vi phạm”.

CHÚ TRỌNG TỪ CƠ SỞ

Theo Sở Y tế, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh tổ chức hơn 14.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút khoảng 270.000 lượt người tham dự.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An (phường Hồng Ngự) tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, từ hội nghị, tập huấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng đến tuyên truyền tại trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, khu dân cư và các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn.

Khoảng 25.000 pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và tờ rơi được phát hành, treo và cấp phát; nhiều tin, bài, phóng sự và sản phẩm truyền thông được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội.

Cùng với tuyên truyền, công tác quản lý hành chính, kiểm tra các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được tăng cường. Các lực lượng chức năng kiểm tra 1.169 lượt cơ sở, trong đó có 389 cơ sở lưu trú, 100 cơ sở karaoke, 84 cơ sở xoa bóp, massage.

Qua kiểm tra, 20 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 124 triệu đồng.

Xã đoàn Thường Phước phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về tội phạm ma túy, mại dâm cho người dân địa bàn biên giới.

Các cơ sở còn lại được nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu cam kết chấp hành quy định. Trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa 1 vụ với 7 đối tượng; khởi tố vụ án hình sự, đang điều tra 4 đối tượng.

Theo kế hoạch năm 2026, tỉnh đề ra chỉ tiêu 100% xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCMD; 100% xã, phường xây dựng kế hoạch lồng ghép nhiệm vụ này với chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, bảo đảm 100% tin tố giác, tin báo về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm được tiếp cận, xác minh, phân loại và xử lý kịp thời.

Do đó, trong những tháng cuối năm, Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng mạnh công tác phòng ngừa về cơ sở.

Ngành Y tế sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tại các xã, phường biên giới đất liền.

Cùng với đó, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, chủ động nắm tình hình địa bàn và phối hợp đấu tranh với các hành vi môi giới mại dâm trên không gian mạng; đẩy mạnh kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Quan trọng hơn, công tác phòng ngừa phải bắt đầu từ cộng đồng. Vì vậy, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giúp người dân nhận diện rõ nguy cơ, tác hại của tệ nạn mại dâm và chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả PCMD ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, công tác PCMD đang được các ngành, địa phương chú trọng ngay từ cơ sở, nhất là tuyên truyền, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ và nắm tình hình địa bàn. Qua đó, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tệ nạn và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.