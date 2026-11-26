Tính đến tháng 10/2026, tỉnh đã hoàn thành việc chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho 9.211 lượt trẻ em với tổng kinh phí trên 3,35 tỉ đồng (192 lượt trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; 4.879 lượt trẻ em khuyết tật; 4.139 lượt trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; 1 lượt trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo); 922 lượt trẻ em được chăm sóc thay thế tại cộng đồng; 199 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị và Nam Quảng Trị.

Ngoài ra, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý hành chính 1 vụ xâm phạm quyền trẻ em trên không gian mạng (phạt tiền 7,5 triệu đồng) và 1 vụ/2 trẻ em vi phạm pháp luật do tác động từ không gian mạng; kịp thời ngăn chặn 4 vụ việc liên quan đến 24 trẻ em.

Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Dân Hóa - Ảnh: CTV

Đặc biệt, hiện nay, 78/78 xã, phường, đặc khu đã kiện toàn Ban Điều hành bảo vệ trẻ em và bố trí cán bộ theo dõi lĩnh vực trẻ em; 70/78 xã, phường có đường dây nóng bảo vệ trẻ em. Đường dây nóng của tỉnh (18009293) kết nối với Tổng đài quốc gia 111, tính đến ngày 6/11/2026 đã tiếp nhận 309 cuộc gọi, trực tiếp hỗ trợ, can thiệp 18 trường hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số quy định pháp luật vẫn chưa theo kịp sự phát triển của môi trường mạng và công nghệ số; đặc biệt là thiếu chế tài đủ sức răn đe đối với hành vi xâm hại, bắt nạt, lừa đảo, phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em trên các nền tảng xuyên biên giới.

Mặt khác, kinh phí bảo vệ, chăm sóc trẻ em chủ yếu dựa vào nguồn xã hội hóa; nhận thức, kỹ năng của cha mẹ, người chăm sóc trẻ ở vùng nông thôn, miền núi về phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại, sử dụng internet an toàn chưa cao.

Đây là những “nút thắt” cần tập trung tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.