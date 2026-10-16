Xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại địa bàn nông thôn

Đồng chí Lương Quốc Đoàn và Thượng tướng Lê Văn Tuyến chủ trì diễn đàn. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an chủ trì diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp cùng hơn 200 đại biểu nông dân tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

Đây là lần thứ 5 Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, cùng với tiến trình chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ, người nông dân ở tuyến đầu của sự chuyển đổi ấy. Cơ hội phát triển rộng mở hơn, song những nguy cơ mới về an ninh cũng ngày càng hiện hữu.

Bên cạnh những tiện ích thiết thực, tình trạng lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, giả mạo giao dịch điện tử, phát tán thông tin sai sự thật và thao túng thông tin đang tác động đến cá nhân, gia đình và sự ổn định của cộng đồng. Vì vậy, cần tạo điều kiện để người nông dân phát huy vai trò chủ thể trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Diễn đàn khẳng định quyết tâm của Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc đổi mới phương thức phục vụ người dân: Đó là lắng nghe từ thực tiễn, hành động vì nông dân và đồng hành cùng nông dân.

Thành công của diễn đàn này sẽ được tiếp nối bằng sự phối hợp chặt chẽ hơn, sự thấu hiểu sâu sắc hơn và những chuyển biến tích cực hơn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Diễn đàn cũng là dịp để các cấp hội lắng nghe đầy đủ hơn tiếng nói từ cơ sở, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Thông qua phương thức này, các cấp hội gần gũi với hội viên hơn, hiểu nông dân hơn và phục vụ hiệu quả hơn, đồng thời lan tỏa nhanh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới hội viên, nông dân cả nước.

Theo báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam, trong các giai đoạn vừa qua, hội nông dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cảm hóa người phạm tội tại cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an giải đáp các câu hỏi của hội viên nông dân. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Các cấp hội đã xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình thiết thực như hơn 12.500 mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở; hơn 5.300 điểm mô hình "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội"; gần 7.000 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại địa bàn nông thôn.

Tại diễn đàn, đại diện các đại biểu nông dân tiêu biểu đã nêu lên những khó khăn trong công tác quản lý sau khi hợp nhất thôn, tổ dân phố; vấn đề chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính, bố trí lực lượng Công an cấp xã để đấu tranh với tội phạm truyền thống, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm môi trường và vi phạm về an toàn thực phẩm…

Các đồng chí chủ trì cùng đại diện cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã lắng nghe, chia sẻ, giải đáp với những khó khăn, kiến nghị của các đại biểu nông dân.

Cũng tại diễn đàn, nhiều ý kiến đã chia sẻ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao với các kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đặc biệt là về chất lượng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hay các hành vi về vi phạm trong bảo đảm an toàn thực phẩm; trong đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng...

Các ý kiến cũng bày tỏ sự tin tưởng, cảm ơn lực lượng Công an trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân phòng, chống thiên tai, bão lũ, trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát… góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, thời gian qua, Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai quy chế phối hợp tương đối đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều hoạt động lắng nghe ý kiến người dân được tổ chức, góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kết luận diễn đàn. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Trong những năm gần đây, lực lượng Công an tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm. Qua đánh giá 9 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, trật tự cơ bản được giữ vững, tội phạm được kiềm chế và kéo giảm trên nhiều địa bàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp Hội Nông dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, gắn kết chặt chẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, tập trung củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở với sự thích ứng linh hoạt theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, phải gắn kết chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, trật tự với việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững. Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chủ động bảo đảm an ninh an toàn, không để nhân dân, nhất là người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn gian khổ bị các loại tội phạm về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại và những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần tạo môi trường kinh doanh, đầu tư an toàn, lành mạnh và bền vững tại khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức diễn đàn “Lắng nghe Nông dân nói”, bảo đảm thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích bà con nông dân mạnh dạn đóng góp ý kiến, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực thi pháp luật và các vấn đề trực tiếp tác động đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, công tác an sinh, bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn.