TRANG BỊ KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Hơn 200 học viên, sinh viên Trường Cao đẳng Tiền Giang - Điểm đào tạo Gò Công (phường Gò Công) chăm chú theo dõi những nội dung được báo cáo viên Sở Y tế Đồng Tháp truyền đạt tại buổi tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và mua bán người.

Cán bộ Sở Y tế phát tờ rơi, lan tỏa kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội đến học sinh, sinh viên.

Không khí buổi tuyên truyền trở nên gần gũi khi những vấn đề vốn được xem là nhạy cảm được giải thích bằng các tình huống cụ thể, gắn với đời sống và những nguy cơ mà người trẻ có thể gặp phải trong quá trình học tập, tìm kiếm việc làm, giao tiếp xã hội.

Thay vì chỉ tiếp cận các quy định pháp luật dưới góc độ lý thuyết, học viên, sinh viên được hướng dẫn nhận diện những hình thức hoạt động mại dâm phổ biến, từ hoạt động tại nơi công cộng đến các hình thức núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ hoặc lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, lôi kéo người tham gia.

Đáng chú ý, các thủ đoạn mua bán người cũng được phân tích cụ thể, trong đó có dụ dỗ, lừa gạt nhằm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, môi giới hôn nhân trái phép và mua bán trẻ em.

Đối với người trẻ, những lời mời chào việc làm với thu nhập hấp dẫn, cơ hội đổi đời ở nơi xa hay những mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội đôi khi tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa mại dâm và mua bán người giúp người trẻ chủ động bảo vệ bản thân.

Nếu thiếu thông tin và kỹ năng nhận diện, các em có thể trở thành mục tiêu của những đối tượng xấu. Vì vậy, bên cạnh việc phổ biến quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm, báo cáo viên còn thông tin về chính sách hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn cách ứng xử trước những tình huống đáng ngờ và biện pháp chủ động bảo vệ bản thân.

Em Nguyễn Châu Bích Quyên, Trường Cao đẳng Tiền Giang - Điểm đào tạo Gò Công chia sẻ: “Trước đây, em nghĩ mua bán người chủ yếu xảy ra ở những nơi xa xôi hoặc liên quan đến việc đưa người qua biên giới. Qua buổi tuyên truyền, em hiểu rằng các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội, những lời mời việc làm hoặc sự tin tưởng của người khác để lừa gạt. Vì vậy, em sẽ cẩn trọng hơn khi tiếp nhận thông tin, nhất là những lời mời gọi có dấu hiệu bất thường”.

Còn em Nguyễn Ngọc Thảo, Trường Cao đẳng Tiền Giang - Điểm đào tạo Gò Công cho biết: “Những kiến thức được cung cấp giúp em biết cách nhận diện nguy cơ và hiểu rõ hơn trách nhiệm bảo vệ bản thân. Em nghĩ không chỉ riêng mình mà bạn bè, người thân cũng cần được tiếp cận những thông tin này để biết cách phòng tránh, không vô tình trở thành nạn nhân hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật”.

Những chia sẻ ấy cho thấy ý nghĩa của việc đưa hoạt động tuyên truyền đến tận trường học, khi được trang bị kiến thức từ sớm, học sinh, sinh viên không chỉ biết tự bảo vệ mình, mà còn có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông tin hữu ích đến gia đình và những người xung quanh. Đây cũng là hướng tiếp cận được ngành Y tế Đồng Tháp quan tâm trong triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỪ CỘNG ĐỒNG

Không chỉ chú trọng tuyên truyền trong trường học, công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người tại Đồng Tháp còn được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng và địa bàn.

Tuyên truyền phòng, chống mại dâm và mua bán người góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

Các hoạt động được tổ chức thông qua hội nghị, tập huấn, truyền thông trực tiếp tại khu dân cư, doanh nghiệp, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ; đồng thời tận dụng hệ thống truyền thanh cơ sở, báo chí và các nền tảng số để lan tỏa thông tin.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh tổ chức trên 14.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với khoảng 270.000 lượt người tham dự; phát hành, treo và cấp phát khoảng 25.000 pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và tờ rơi.

Riêng công tác phòng, chống mua bán người, các sở, ngành, địa phương tổ chức 640 cuộc tuyên truyền với 5.198 lượt người tham dự; thực hiện 612 lượt tin, bài, chuyên mục, 10 phóng sự chuyên đề và 207 lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đặc biệt, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, toàn tỉnh tổ chức thêm 325 cuộc tuyên truyền tại địa bàn dân cư với 14.100 lượt người tham dự; phát 4.200 tờ rơi, treo 97 băng rôn, 15 pano, áp phích.

Nội dung tập trung giúp người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và kịp thời thông báo, tố giác các hành vi có dấu hiệu mua bán người. Đường dây nóng 111 cũng được giới thiệu rộng rãi nhằm giúp người dân, nạn nhân tiếp cận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết.

Cùng với truyền thông cộng đồng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, có vai trò phát hiện nguy cơ, tuyên truyền và phối hợp hỗ trợ các trường hợp liên quan.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tập huấn về phòng, chống mại dâm, mua bán người cho hơn 120 đại biểu, gồm cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, trưởng ấp, khu phố và thành viên tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Từ trường học đến cộng đồng, hoạt động truyền thông và cả tập huấn nghiệp vụ, công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người đang từng bước được triển khai đồng bộ, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức hình thành kỹ năng phòng ngừa, tinh thần chủ động phát hiện, ngăn chặn tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.