Xây dựng môi trường sống an toàn hơn trên không gian mạng

Ngày 16/10, Vòng Chung khảo Cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2026" diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 67 đội tuyển xuất sắc được lựa chọn từ 334 đội thi trong nước và quốc tế. Với chủ đề "Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI", cuộc thi đặt các tài năng trẻ trước những thử thách chuyên sâu về tấn công, phòng thủ hệ thống, phân tích lỗ hổng và xử lý các tình huống an ninh mạng, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, phát biểu tại Lễ trao giải.

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, nghiêm túc, đội PTIT.BW của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giành giải Nhất cuộc thi. Đội đạt giải Nhất được trao phần thưởng trị giá 50 triệu đồng, cúp vô địch, huy chương và bằng khen. Bên cạnh đó, các thành viên còn nhận được 4 suất học bổng về học và thi chứng chỉ an ninh mạng quốc tế cấp độ 200 của Học viện Công nghệ thông tin iPMAC và đối tác OffSec.

2 đội giành giải Nhì gồm HCMACT-UniverSea thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã - Phân hiệu tại TP.HCM và idontthinkwehaveaname thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Mỗi giải Nhì có trị giá 20 triệu đồng.

Ba đội giành giải Ba gồm TLU_Ch4nB0M4yDi của Trường Đại học Thủy lợi, MiCayCapDo7 của Học viện An ninh nhân dân và KMA.IMMORTAL của Học viện Kỹ thuật mật mã.

Phát biểu tại Lễ trao giải, PGS.TS. Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúc mừng các đội thi đã vượt qua các vòng thi để góp mặt tại vòng chung khảo, đặc biệt là những đội đạt thành tích xuất sắc và được vinh danh.

Theo Thứ trưởng, kết quả cuộc thi là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện và tinh thần dám thử thách của các thí sinh. Tuy nhiên, giá trị lâu dài mà các em nhận được không chỉ nằm ở giải thưởng, mà còn ở kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và sự kiên trì trước những tình huống khó.

Đội PTIT.BW của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giành giải Nhất cuộc thi.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng mong muốn các đội thi tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, không ngừng học hỏi và trưởng thành qua từng thử thách, bất kể kết quả đạt được. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đồng chí nhấn mạnh an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn gắn với an toàn dữ liệu, hoạt động của các cơ quan, tổ chức và niềm tin của xã hội đối với môi trường số.

Do đó, phát triển đội ngũ nhân lực an ninh mạng giỏi chuyên môn, vững đạo đức nghề nghiệp và có ý thức trách nhiệm là yêu cầu thiết thực. Thứ trưởng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi trong việc tạo môi trường thực hành, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

PGS.TS. Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Lễ trao giải.

Cũng tại chương trình, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an, gửi lời chúc mừng tới các thí sinh và nhấn mạnh rằng tất cả các bạn tham gia cuộc thi đều đã là những người chiến thắng.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, cuộc thi khép lại nhưng hành trình học tập, rèn luyện và đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh mạng vẫn tiếp tục. Đồng chí Phó Cục trưởng bày tỏ mong muốn các thí sinh giữ vững niềm tin, ý chí, tiếp tục phát huy năng lực để tạo dựng giá trị cho bản thân và đất nước trong tương lai. Lực lượng an ninh mạng sẵn sàng đồng hành trong sự nghiệp bảo vệ an ninh mạng, đồng thời kỳ vọng các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hành trình này, không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi mà cả trong học tập, công việc và sự nghiệp sau này, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trên không gian mạng.

Thông qua các thử thách thực hành, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tiếp cận những tình huống gắn với thực tiễn an ninh mạng. Đây cũng là dịp để các cơ sở đào tạo, cơ quan chức năng và doanh nghiệp kết nối, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ phục vụ công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.