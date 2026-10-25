Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Hưng Nguyễn Thị Như Ý, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết: Trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Trong đó, có việc duy trì hoạt động của HĐTE đã góp phần tạo điều kiện để các em được tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung hy vọng các thành viên HĐTE sẽ phát huy vai trò đại diện, mạnh dạn nói lên suy nghĩ của bản thân và phản ánh những mong muốn, nguyện vọng của trẻ em tại địa phương. Sau kỳ họp, các em sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa thiếu nhi với tổ chức Đoàn - Đội; tích cực lắng nghe, chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn của thiếu nhi tại trường học và địa phương. Đồng thời, mỗi em hãy trở thành người sử dụng internet thông minh, biết bảo vệ bản thân và lan tỏa những điều tích cực đến mọi người xung quanh.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung đề nghị Hội đồng Đội thành phố, Ban Tham vấn HĐTE thành phố cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tạo điều kiện để các em được tham gia ý kiến một cách thực chất, phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, cần lắng nghe, ghi nhận đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của các em tại kỳ họp; quan tâm trao đổi, phản hồi và chuyển những kiến nghị phù hợp đến các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Các cấp bộ Đoàn, Đội tiếp tục tổ chức thêm những hoạt động giáo dục kỹ năng số, các sân chơi sáng tạo, trải nghiệm công nghệ để thiếu nhi được tiếp cận kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện…

Thành viên Hội đồng Trẻ em thành phố trao đổi ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Nga Sơn

Với chủ đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai, thành viên HĐTE thành phố đã chia sẻ những tình huống mà bản thân hoặc bạn bè đã từng gặp phải khi sử dụng internet, mạng xã hội; đề xuất những kỹ năng bản thân còn thiếu, cần được trang bị và những hình thức hỗ trợ phù hợp; những giải pháp sử dụng công nghệ để học tập hiệu quả, xây dựng những sân chơi trực tuyến bổ ích, tạo ra các sản phẩm sáng tạo hoặc lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

*Trước khi chính thức bước vào kỳ họp thứ II, các thành viên HĐTE thành phố đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Hưng, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động dân cử, giúp thành viên HĐTE hiểu hơn về vai trò của Quốc hội, công việc của đại biểu Quốc hội, trách nhiệm của người đại biểu dân cử và cách chuyển những mối quan tâm trong đời sống thành ý kiến, đề xuất cụ thể. Từ đó, các em có sự chuẩn bị cho phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III năm 2026.

Đại diện Ban Tham vấn Hội đồng Trẻ em thành phố trao quyết định kiện toàn Hội đồng Trẻ em thành phố. Ảnh: Nga Sơn

Dịp này, thành viên HĐTE được nghe nói chuyện chuyên đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai giúp các em có thêm kiến thức để nhận diện, phòng tránh những nguy cơ trên không gian mạng, tham gia xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện và lành mạnh.