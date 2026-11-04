Xây dựng môi trường sáng tạo minh bạch trên không gian mạng

Bảo hộ bản quyền giúp bảo đảm quyền lợi nghệ sĩ, tạo động lực cho hoạt động sáng tạo. Ảnh: P. Sỹ.

Khoảng trống bản quyền trên không gian số

Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sáng tác, phổ biến và thưởng thức âm nhạc. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, tác phẩm có thể tiếp cận công chúng ở nhiều quốc gia, được chia sẻ trên nhiều nền tảng và tạo ra những cơ hội khai thác thương mại mới. Tuy nhiên, chính khả năng lan truyền nhanh chóng ấy cũng khiến việc kiểm soát quyền sử dụng tác phẩm trở nên phức tạp hơn.

Trên không gian mạng, nhiều tác phẩm bị sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối khi chưa được chủ thể quyền cho phép. Các bản phối lại (remix) được phổ biến rộng rãi nhưng không phải trường hợp nào cũng bảo đảm nghĩa vụ xin phép và trả tiền bản quyền. Trong khi đó, một tác phẩm có thể xuất hiện dưới nhiều phiên bản, bị cắt ghép, thay đổi nội dung hoặc sử dụng làm nhạc nền cho các sản phẩm khác nhau, khiến việc nhận diện và xác định phạm vi khai thác quyền gặp không ít khó khăn.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng, kỷ nguyên số giúp âm nhạc Việt Nam tiếp cận hàng triệu khán giả toàn cầu dễ dàng hơn, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có. Trên không gian mạng, hàng nghìn tác phẩm đang bị sao chép, phát hành lại trái phép trên các nền tảng xuyên biên giới; các bản phối lại (remix) xuất hiện tràn lan không qua xin phép hay trả phí. Đặc biệt, sự phát triển của AI trong việc tự động thu thập và tái tạo dữ liệu âm nhạc đang đe dọa trực tiếp đến uy tín, tài chính và động lực sáng tạo của nghệ sĩ.

Thực tế này cho thấy, thách thức đối với công tác bảo hộ bản quyền không chỉ nằm ở hành vi sao chép trái phép, mà còn ở khả năng quản lý và kiểm soát việc sử dụng tác phẩm trong một môi trường có nhiều chủ thể tham gia. Khi tác phẩm được khai thác trên nhiều nền tảng, việc xác định ai là chủ sở hữu quyền, phạm vi sử dụng đã được cấp phép đến đâu và nghĩa vụ trả tiền bản quyền thuộc về chủ thể nào đòi hỏi hệ thống quản lý phải có dữ liệu chính xác, đồng bộ.

Bên cạnh đó, sự phát triển của AI đang mở ra những vấn đề mới đối với lĩnh vực âm nhạc. Công nghệ có thể hỗ trợ sáng tác, phối khí, sản xuất và phân phối sản phẩm, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc sử dụng các bản ghi âm, tác phẩm âm nhạc để huấn luyện mô hình, cũng như việc tạo ra những sản phẩm mô phỏng giọng hát hoặc phong cách biểu diễn của nghệ sĩ.

Minh bạch dữ liệu

Để bản quyền thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, yêu cầu đặt ra không chỉ là ngăn chặn vi phạm mà còn phải xây dựng được một thị trường giao dịch quyền tác giả chuyên nghiệp. Trong đó, dữ liệu về tác phẩm, chủ sở hữu quyền, phạm vi cấp phép và quá trình khai thác cần được chuẩn hóa, tạo cơ sở cho việc quản lý, đối chiếu và thực hiện nghĩa vụ bản quyền.

Theo ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ DipNET, phát triển công nghiệp văn hóa đòi hỏi phải tái tạo nhiều hình thái mới cho tác phẩm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ sẵn sàng rót vốn dài hạn khi quyền sở hữu trí tuệ được làm rõ. chỉ khi giao dịch bản quyền được minh bạch hóa trên cơ sở dữ liệu đối chiếu chuẩn xác, Việt Nam mới có thể ngăn chặn hiệu quả vi phạm trên không gian số và đặt nền móng cho một chợ giao dịch tác quyền tập trung vận hành chuyên nghiệp.

Từ đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu bản quyền có ý nghĩa quan trọng đối với cả chủ thể quyền và doanh nghiệp khai thác nội dung. Khi thông tin về tác phẩm được cập nhật, đối chiếu và xác thực, các bên có điều kiện thuận lợi hơn trong việc xác định quyền sử dụng, đàm phán cấp phép và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đây cũng là nền tảng để hạn chế tình trạng khai thác tác phẩm không rõ nguồn gốc hoặc phát sinh tranh chấp do thông tin quyền chưa đầy đủ.

Một thị trường tác quyền minh bạch còn giúp thay đổi cách nhìn về âm nhạc trong nền kinh tế số. Tác phẩm không chỉ là sản phẩm tinh thần phục vụ nhu cầu thưởng thức, mà còn là tài sản trí tuệ có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thông qua nhiều hình thức khai thác hợp pháp. Khi quyền sở hữu được xác lập rõ ràng và cơ chế cấp phép vận hành hiệu quả, tác giả, nhạc sĩ, nghệ sĩ và các đơn vị sản xuất có thêm cơ sở để đầu tư dài hạn, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Bài toán quản lý tài sản trí tuệ trên không gian số còn đặt ra đối với nhiều lĩnh vực khác của công nghiệp văn hóa như điện ảnh, xuất bản và thiết kế. Mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng, song đều cần cơ chế xác lập quyền rõ ràng, dữ liệu đáng tin cậy và phương thức khai thác minh bạch để bảo đảm thành quả sáng tạo được tôn trọng và chuyển hóa thành giá trị kinh tế.

Bảo vệ bản quyền âm nhạc vì thế không chỉ nhằm xử lý những hành vi sử dụng tác phẩm trái phép, mà còn hướng tới xây dựng môi trường sáng tạo công bằng, nơi quyền lợi của tác giả và nghệ sĩ được bảo đảm, doanh nghiệp có niềm tin đầu tư và công chúng được tiếp cận các sản phẩm âm nhạc hợp pháp.

Khi công nghệ được sử dụng để củng cố tính minh bạch, pháp luật được thực thi hiệu quả và thị trường tác quyền vận hành chuyên nghiệp, âm nhạc Việt Nam sẽ có thêm điều kiện phát huy giá trị sáng tạo, mở rộng khả năng cạnh tranh và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số.